Ripristino facciate cappotto termico: ARD Raccanello presenta il Sistema Rebuild

La tecnologia dell’isolamento termico a cappotto è utilizzata nelle ristrutturazioni così come nelle nuove costruzioni, per l’efficientamento energetico degli edifici. Con il passare del tempo o a causa degli agenti atmosferici, cominciano a palesarsi ammaloramenti di diversa entità sulle facciate che richiedono appropriati interventi di manutenzione.



Per far fronte a queste criticità sempre più diffuse, anche a causa di una non corretta posa, ARD Raccanello, azienda leader nella produzione e commercializzazione di sistemi vernicianti per l’edilizia professionale, presenta il Sistema Rebuild, un’innovativa tecnologia sostenibile per il ripristino e la manutenzione di sistemi di isolamento termico a cappotto ammalorati, senza l’utilizzo di prodotti cementizi.



Danneggiamento facciate: le cause Le problematiche variano da cantiere a cantiere: dalle colonizzazioni biologiche alla formazione di cavillature e fessurazioni, da rigonfiamenti e spanciamenti fino a vere e proprie rotture. Anche gli agenti atmosferici estremi, come ad esempio la grandine, possono giocare un ruolo determinante nel danneggiamento delle facciate.



L’azienda vanta una lunga e consolidata esperienza sia in cantiere, nella soluzione di patologie legate al degrado delle superfici, che nel proprio centro di ricerca e sviluppo, con uno studio continuo e sempre più

all’avanguardia sugli elastomeri, sui formulati, sulle casistiche legate alle escursioni termiche e su tecnologie ad essi collegate.



Proprio da questa esperienza nascono Rebuild Intonaclima L, rivestimento acrilsilossanico elastomerico a grana 1,5 mm, e Rebuild Fondo L, fondo rasante elastomerico in pasta. Entrambi i prodotti sono realizzati

con una particolare tecnologia green a base di microsfere di vetro totalmente riciclato, proveniente da frazioni non più utilizzabili per la produzione di bottiglie e bicchieri: sono pertanto alleggeriti, garantendo un peso in parete ridotto fino al 25% rispetto ad un tradizionale prodotto a pari granulometria.



Sono protetti da attacco di muffa e alghe, garantendo così una lunga durabilità degli interventi, e la finitura è caratterizzata da tecnologia HALS (Hindered Amine Light Stabilizer), per una massima protezione al degrado del sole e alle intemperie.

Ripristino facciate cappotto termico: le soluzioni Rebuild La tecnologia Rebuild, inoltre, protegge maggiormente le facciate da eventi metereologici straordinari (come la grandine), grazie a una resistenza agli urti molto elevata (fino a 30J).



L’innovativo Sistema Rebuild è la soluzione sostenibile di ARD Raccanello per il ripristino di vecchi sistemi di isolamento termico a cappotto ammalorati.

Foto 1_Sistema Rebuild: prima dell’applicazione ©ARD Raccanello

Foto 2_Sistema Rebuild: dopo l’applicazione ©ARD Raccanello

Rebuild Intonaclima L Scheda tecnica: Innovativo rivestimento alleggerito grana 1,5 mm per superfici murali esterne

Contiene microsfere in vetro totalmente di riciclo

Peso ridotto fino al 25% in parete rispetto a un normale rivestimento di pari grana

Caratteristiche elastomeriche (Classe A2 per UNI 1062-7)

Resistente a muffe e alghe (UNI EN 15457 e UNI EN 15458)

Tecnologia HALS (Hindered Amine Light Stabilizer) per garantire massima protezione al degrado del sole e alle intemperie

Classe di reazione al fuoco EN13501-1: A2s1, d0

Rebuild fondo L Scheda tecnica: Innovativo fondo alleggerito in pasta per superfici murali esterne

Contiene microsfere in vetro totalmente di riciclo

Peso ridotto fini al 25% in parete rispetto a un normale prodotto di pari granulometria

Caratteristiche elastomeriche (Classe A4 per UNI 1062-7)

Resistente a muffe e alghe (UNI EN 15457 e UNI EN 15458)

Riduce molto le tempistiche di intervento, non necessitando maturazione rispetto ai fondi tradizionali cementizi

