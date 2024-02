Recuperatore di Calore da controsoffitto di ultima generazione: VORT HRI PHANTOM BP IoT di VORTICE

Negli ultimi anni l’azienda VORTICE ha dedicato la propria ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti alle tecnologie legate all’Internet of Things compiendo un importante passo rivolto al futuro, sempre con l’obiettivo di contribuire al benessere delle persone attraverso prodotti che muovono l’aria in modo efficiente e sicuro, migliorando la qualità dell’aria indoor.



VORT HRI PHANTOM BP IoT è il prodotto frutto di questo impegno: un Recuperatore di Calore da controsoffitto, ideale per locali residenziali e commerciali.



Il Recuperatore di Calore VORT HRI PHANTOM BP IoT integra un modulo Wi-Fi che lo connette al cloud e ne consente la gestione in modalità automatica. Sulla base di scenari predefiniti, facilmente modificabili dall’utente e grazie ad un’apposita app per smartphone e tablet, il sistema ha la capacità di modulare automaticamente la propria operatività in funzione delle concentrazioni dei tassi di umidità, CO 2 e inquinanti all’interno dei locali, che vengono rilevati da sensori connessi via cloud come i BRA.VO S di ultimissima generazione.



VORT HRI PHANTOM BP IoT è dotato di motori EC (brushless) con alberi montati su supporti con cuscinetti a sfere, direttamente accoppiati a giranti centrifughe. All’atto dell’installazione si possono impostare 3 velocità. Ha 2 anni di garanzia ed è dotato di 2 Filtri ePM10 50% (F5) e, a richiesta, 1 filtro ePM1 70% (F7) per il condotto di mandata.



Nel sito dedicato vmc.vortice.it è possibile reperire tutte le informazioni per migliorare le proprie competenze ed essere sempre aggiornati sul mondo del Recupero Calore. Inoltre, il sito dimensionare.vortice.com offre tutti gli strumenti utili per dimensionare e preventivare.



