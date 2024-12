Professionisti e partita IVA chiusa? I crediti fiscali Superbonus possono ancora essere utilizzati

La cessazione della partita IVA di un professionista, come un geometra, solleva spesso interrogativi riguardo alla gestione dei crediti d’imposta accumulati.



Una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 255 del 13 dicembre 2024) chiarisce come questi crediti possano essere utilizzati anche dopo la chiusura dell’attività.



Di seguito analizziamo nel dettaglio le implicazioni e le modalità di utilizzo dei crediti maturati grazie al Superbonus.



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Chiusura partita IVA e crediti Superbonus La chiusura della partita IVA di un geometra non pregiudica il diritto di utilizzare i crediti d’imposta derivanti dal Superbonus. Anche dopo la cessazione dell’attività professionale, i crediti accumulati e visibili nel cassetto fiscale possono essere utilizzati in compensazione tramite il modello F24.



L’Agenzia delle Entrate ha confermato che non vi è alcun impedimento normativo che vieti l’utilizzo dei crediti Superbonus maturati nel corso dell’attività professionale, purché questi siano stati correttamente riconosciuti e documentati.

Seguici anche sul nostro nuovo Canale Telegram! Iscriviti qui!

Utilizzo dei crediti in compensazione Il geometra che intende cessare la propria attività e chiudere la partita IVA può continuare a utilizzare i crediti d’imposta Superbonus nelle annualità 2025, 2026 e 2027.



Tali crediti possono essere impiegati per compensare imposte relative alla propria sfera personale. È importante sottolineare che i crediti possono derivare sia da sconti in fattura concessi durante l’attività professionale sia da acquisti effettuati presso terzi.



La compensazione avviene tramite il modello F24, in conformità all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, e può riguardare diversi tributi e contributi dovuti dal contribuente a titolo personale.

I crediti non potranno essere usati nella dichiarazione annuale Tuttavia, Entrate specifica che i crediti non potranno essere utilizzati direttamente in sede di dichiarazione annuale ma solo nel modello F24.