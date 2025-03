Polizze catastrofali: le FAQ dell’ANIA per chiarire i primi dubbi

La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023, commi 101-111) ha introdotto un obbligo assicurativo per tutte le imprese con sede legale in Italia (o stabile organizzazione in Italia per imprese estere) volto a coprire i danni derivanti da calamità naturali. Il termine ultimo per adempiere è il 31 marzo 2025 (31 dicembre 2025 per imprese di pesca e acquacoltura). L’obbligo riguarda fabbricati, terreni, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali (art. 2424 c.c., B-II, 1-3).



Sono invece esclusi: merci, beni già coperti da analoghe polizze, immobili abusivi o costruiti in assenza delle autorizzazioni previste dalla legge. L’obbligo vige anche per chi utilizza beni non di proprietà, salvo che il proprietario abbia già stipulato una copertura conforme. Restano escluse le imprese agricole ai sensi dell’art. 2135 c.c.



In attesa di una possibile ulteriore proroga (si parla di uno slittamento del termine ultimo dal 31 marzo 2025 al 31 ottobre 2025 con un emendamento al Decreto Bollette) e di chiarimenti definitivi per un’applicazione omogenea delle disposizioni, ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) ha pubblicato le prime FAQ per chiarire gli aspetti principali. Analizziamo di seguito alcuni passaggi fondamentali.



Soggetti obbligati e beni assicurabili: chiarimenti ANIA Le FAQ pubblicate da ANIA forniscono indicazioni operative importanti e in attesa di ulteriori chiarimenti normativi, rappresentano uno strumento operativo di supporto per assicurare un’applicazione corretta e uniforme dell’obbligo.



Sono obbligate alla sottoscrizione della polizza tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese, senza distinzione tra micro, piccole o grandi realtà, incluse quelle artigiane, professionisti in forma di impresa (come studi legali individuali), negozi, attività B&B (se svolte come impresa), giostrai e associazioni sportive dilettantistiche (se iscritte al Registro).



Per i beni in leasing o noleggio, è l’utilizzatore a dover provvedere alla copertura se il bene non risulta già assicurato.



L’assicurazione deve riguardare i beni strumentali effettivamente impiegati nell’attività e la somma assicurata deve essere determinata in base al valore di ricostruzione (per fabbricati), costo di rimpiazzo (per impianti, attrezzature e macchinari) o costo di ripristino (per terreni).

Eventi coperti e danni esclusi Gli eventi obbligatoriamente assicurabili sono: alluvione, esondazione, inondazione, sisma e frana.



Le FAQ definiscono nel dettaglio tali fenomeni, distinguendoli da eventi simili ma esclusi, come: mareggiate, maremoti, bombe d’acqua, bradisismo, valanghe, infiltrazioni d’acqua e danni da cause umane.



Le coperture obbligatorie includono solo i danni materiali e diretti al fabbricato e ai beni strumentali, mentre restano esclusi i danni indiretti (es. business interruption) e quelli derivanti da atti umani (terrorismo, sabotaggi, guerre, ecc.).



Le imprese possono tuttavia stipulare coperture facoltative integrative per rischi aggiuntivi rivolgendosi al proprio assicuratore.

Fabbricati con abusi edilizi: esclusioni e obblighi residui Un’importante precisazione contenuta nelle FAQ ANIA riguarda i fabbricati gravati da abuso edilizio.



Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del D.M. n. 18/2025 attuativo della Legge di Bilancio 2024, sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino costruiti in assenza delle autorizzazioni previste dalla legge, ovvero che abbiano subito modifiche non regolarmente autorizzate, indipendentemente dalla gravità dell’abuso.



La norma non distingue tra abusi sostanziali o di lieve entità, come ad esempio l’apertura o la chiusura non autorizzata di un varco e dunque qualsiasi difformità edilizia può comportare l’esclusione del fabbricato dalla copertura obbligatoria.

Scadenze, adeguamenti e sanzioni Le compagnie assicurative devono adeguare i propri prodotti entro il 31 marzo 2025, ma per le polizze già in vigore, l’adeguamento scatterà al primo rinnovo o pagamento utile. In caso di polizze poliennali, l’adeguamento avverrà alla prima scadenza utile.



Le imprese che non rispettano l’obbligo rischiano di perdere l’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, soprattutto in caso di eventi calamitosi e potrebbero dover far fronte autonomamente ai danni.

