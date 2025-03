Pilomat: sicurezza omologata per la gestione degli accessi e del traffico nelle aree pubbliche

Primi in Italia ad aver ricevuto l’omologazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Direzione Generale per la Motorizzazione, i dissuasori mobili automatici Pilomat 275/P 600A e 275/P 800A sono omologati per la posa e l’uso sull’intero territorio nazionale, in riferimento all’ambito pubblico.



Tecnologie di comprovata efficacia e qualità tecnico-estetica, i Pilomat 275/P 600A e 275/P 800A, sono la soluzione ideale in primis per le pubbliche amministrazioni (che li possono utilizzare senza la necessità di ulteriori autorizzazioni) ma anche per committenti privati – ad esempio aziende produttive, attività commerciali o condomini – che vogliano mettere in sicurezza i propri accessi su strada pubblica (in questo caso, previa autorizzazione).



Risultato di oltre 50 anni di consolidate competenze ed esperienze nella gestione del traffico veicolare, questi dissuasori sono i modelli di punta della Security Line di Pilomat, azienda con sede e stabilimento produttivo a Grassobbio (Bergamo), leader internazionale nel settore.



Omologati Pilomat: protagonisti dell’arredo urbano in centinaia di città Questi resistenti cilindri in acciaio emergono in verticale dal manto stradale, creando una barriera insormontabile per autoveicoli e camion anche lanciati in velocità, a protezione di zone pedonali e a traffico limitato, parcheggi e accessi carrai in genere.



Soluzioni d’eccellenza, i Pilomat 275/P 600A e 275/P 800A (classe di carico D400 secondo EN124) hanno superato test estremamente severi, fra cui: resistenza all’impatto (senza deformazioni) 40.000 J (verificato da TÜV Rheinland) e resistenza allo sfondamento 250.000 J.



Il funzionamento è completamente automatico, affidato a un sistema oleodinamico ad elevata efficienza. Al bisogno, ad esempio nel caso di orari di libero accesso o del transito di mezzi autorizzati, i dissuasori possono ritornare nella posizione originaria liberando il passaggio per il solo tempo necessario.



Questi modelli Pilomat sono contraddistinti dalle tecnologie più evolute come anche da un design essenziale e contemporaneo, che si presta alla massima personalizzazione estetica e funzionale. L’ampia possibilità di scelta in termini di colori, materiali, finiture e integrazione di stemmi o loghi, è affiancata dal vasto repertorio di soluzioni e accessori, adatti a soddisfare ogni esigenza operativa.



Tali caratteristiche, unite all’eccezionale vita media (3.000.000 cicli), hanno reso i dissuasori Pilomat 275/P 600A e 275/P 800A protagonisti dell’arredo urbano in centinaia di città, in ogni regione d’Italia come anche in oltre cinquanta paesi in Europa, America, Asia e Africa.

Foto 1_I dissuasori Pilomat creano una barriera per autoveicoli e camion anche lanciati in velocità, a protezione di zone pedonali e a traffico limitato, parcheggi e accessi carrai in genere ©Pilomat

Performance tecniche al vertice di categoria I Pilomat della serie 275/P sono composti da: basamento ipogeo (profondità di 1250 mm per un’altezza di 600 mm – 1450 mm per un’altezza di 800 mm) dotato di zanche, per il solido ancoraggio a terra e l’alloggiamento del cilindro e del sistema di alimentazione, movimentazione, comando e controllo;

(profondità di 1250 mm per un’altezza di 600 mm – 1450 mm per un’altezza di 800 mm) dotato di zanche, per il solido ancoraggio a terra e l’alloggiamento del cilindro e del sistema di alimentazione, movimentazione, comando e controllo; cilindro mobile con diametro 273 mm e altezze fuori terra di 600 mm (modello 600A) e di 800 mm (modello 800 A). Il basamento è realizzato in acciaio rivestito con aluzinc, per garantire la massima solidità e protezione del dissuasore, mentre per il cilindro sono disponibili materiali alternativi.



Il funzionamento oleodinamico assicura la massima affidabilità con qualsiasi condizione climatica, anche nel caso di utilizzo intensivo (2.000 cicli/giorno).



L’elevata velocità di sollevamento e abbassamento del cilindro (rispettivamente 16-17 cm/s e 30-32 cm/s, a seconda dei modelli) realizza la piena operatività del dissuasore in pochi secondi. Il gelo non impedisce il movimento, grazie alla resistenza termica opzionale dotata di trasformatore e termostato.

Pilomat: sinonimo di dissuasore automatico Realtà in costante sviluppo, Pilomat è tra i primi player, a livello globale, nel settore dei sistemi per il controllo accessi veicolare, nonché leader nello specifico ambito dei dissuasori automatici.



Fondata a Bergamo, nel 1972, l’azienda progetta e produce – direttamente in Italia, nella sede di Grassobbio – dissuasori (automatici, semiautomatici, removibili, temporanei e fissi), road blocker, tyre killer, barriere, city gate e secure parking.



Con oltre mezzo secolo di storia alle spalle, Pilomat è parte, dal 2016, del noto Gruppo Hörmann – leader europeo nelle chiusure civili e industriali – con il quale condivide un importante asset strategico: l’eccellenza nell’ambito della sicurezza.



Il costante orientamento all’innovazione, i molteplici primati tecnologici conquistati e la ricerca di un design distintivo per le proprie soluzioni, hanno permesso a Pilomat di approdare ed emergere nei più svariati mercati in tutto il mondo.



Il grande consenso ottenuto dalle proposte dell’azienda in oltre 50 paesi, in riferimento a innumerevoli campi di utilizzo, nonché il solido know how acquisito nel mirato settore dei dissuasori, hanno consentito alla società di raggiungere un traguardo straordinario: la sua denominazione è divenuta sinonimo, nel linguaggio corrente, della categoria di prodotto. In Italia, infatti, il nome Pilomat è ormai sinonimo di dissuasore automatico.



Per saperne di più

dissuasoripilomat.it

