Piano Transizione 5.0: disponibile l’aggiornamento delle FAQ datato febbraio 2025

Il 21 febbraio 2025 è stata pubblicata la versione aggiornata delle FAQ relative al Piano Transizione 5.0, con chiarimenti importanti riguardanti l’accesso alle agevolazioni, le caratteristiche del piano, i beni agevolabili, il calcolo del risparmio energetico e le modalità di verifica e controllo. Il primo pacchetto di chiarimenti era stato rilasciato ad ottobre 2024.



L’aggiornamento include nuove FAQ e revisioni significative, in particolare su aspetti procedurali, cumulabilità delle agevolazioni e conformità tecnica. Vediamo di seguito quali sono i temi specifici oggetto di nuovi chiarimenti.



Piano Transizione 5.0: digitalizzazione e sostenibilità energetica

Il Piano Transizione 5.0 si inserisce all’interno della strategia nazionale per la digitalizzazione e la transizione energetica delle imprese, complementando le misure del precedente Piano Transizione 4.0. Per il biennio 2024-2025, ricordiamo che sono stati stanziati 12,7 miliardi di euro, di cui 6,3 miliardi specificamente destinati a Transizione 5.0.



Il piano si pone l’obiettivo di favorire l’innovazione tecnologica e l’efficienza energetica nei processi produttivi, in linea con il programma REPowerEU, che mira alla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e all’incremento dell’utilizzo di fonti rinnovabili.