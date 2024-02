Nuovo Piano Casa e riforma TUE: le proposte del CNI

Continua l’impegno del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) per la definizione di un nuovo Piano Casa.



Il terzo appuntamento ha segnato la costituzione dei gruppi di lavoro. In particolare, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri è stato chiamato a dare il proprio contributo al Tavolo circa il riordino e la semplificazione delle procedure relative alla disciplina edilizia/urbanistica. Le attività saranno legate alla riforma del TU per l’edilizia e delle norme in materia di edilizia residenziale pubblica.



Rappresentato dalla Consigliera Irene Sassetti, il CNI ha evidenziato l’importanza di tali temi in quanto cruciali per i professionisti del settore, in particolare per quanto riguarda l’uso sostenibile del territorio.



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Strategie condivise con gli architetti per il nuovo TUC Durante la riunione, sono stati condivisi alcuni orientamenti generali, riguardo: la semplificazione normativa, la semplificazione procedurale in capo alle singole amministrazioni locali in tema di edilizia, le norme che incentivino la riqualificazione e la trasformabilità del costruito esistente in una prospettiva di contenimento del consumo di suolo e di riqualificazione del patrimonio edilizio più vetusto, l’“attualizzazione” della pianificazione degli interventi di edilizia pubblica residenziale e di social housing al mutato contesto sociale ed economico del Paese.



Irene Sassetti ha evidenziato poi l’urgenza di approvare un nuovo Testo Unico dell’edilizia che rispecchi il contesto economico attuale, diverso da quello in cui furono varate le precedenti normative. Il CNI, in collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Architetti, ha già definito una serie di principi su cui basare la legge delega per il nuovo Testo unico delle costruzioni. Questa sinergia tra i vari stakeholders mira a creare proposte legislative e linee guida su temi interconnessi, rispondendo così alle necessità di amministrazioni locali, operatori del settore costruzioni, professionisti tecnici e enti di gestione dell’edilizia pubblica residenziale.