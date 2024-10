Piano Casa Italia: cosa prevede la Legge di Bilancio 2025

Nella bozza della Legge di Bilancio 2025 si parla di Piano Casa Italia. Come si legge nel testo, l’obiettivo è quello di affrontare il disagio abitativo, razionalizzare l’offerta abitativa disponibile, valorizzare il patrimonio immobiliare esistente e prevedere azioni di contenimento del consumo.



Vediamo nel dettaglio i punti chiave dell’articolo che disciplina il Piano, inserito nella Manovra 2025.



Ricordiamo che il testo è in fase di assegnazione. Al momento, è in circolazione esclusivamente la bozza bollinata con le relazioni tecnica e illustrativa, documenti dai quali sono estratte le informazioni presenti in questo articolo. Il testo ufficiale non è stato ancora pubblicato.



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Consigliamo la lettura FORMATO CARTACEO Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): Strategie, Norme e Applicazioni Questo manuale analizza le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sotto ogni aspetto: normativo, tecnologico, progettuale, organizzativo, economico e gestionale, con l’obiettivo di offrire al lettore, in un unico testo, un panorama esaustivo sull’argomento. L’opera affronta la parte strategica e normativa, ma offre al lettore anche considerazioni più strettamente tecniche con richiami ai regolamenti da osservare per la realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile. Sono presenti anche gli aspetti economici e finanziari alla base della costituzione di una CER e un’ampia rassegna di casi studio e best practice, che traducono operativamente l’iter per la nascita di questi soggetti. Gli autori si sono soffermati anche nell’illustrare analiticamente le varie fonti di energia rinnovabile (fotovoltaica, eolica, da biomasse, ecc.) e le tecnologie specifiche attraverso le quali viene prodotta l’energia a beneficio di una comunità. L’opera si rivolge a tutti gli operatori (privati, imprese, progettisti, operatori del diritto e della p.a.) coinvolti nell’organizzazione e nell’implementazione di una comunità energetica rinnovabile, dalle più piccole alle più estese. Attualmente questa pubblicazione è l’unica nel panorama nazionale capace di illustrare a tutto tondo i diversi e complessi aspetti delle CER, grazie alla collaborazione nella sua stesura di molteplici professionalità, coordinate da Fabiana Cambiaso di ANTEL (l’associazione nazionale che riunisce i tecnici degli enti locali), che hanno contribuito fattivamente alla definizione degli scopi e dei contenuti dell’opera.Il testo è stato curato da Fabiana Cambiaso con i contributi di Marco Baudino, Matteo Caldera, Marco Ferraresi, Flavio Friburgo, Giuseppe Milano, Fabio Moretti, Domenico Passarella, Diego Pellegrino, Attilio Piattelli, Armando Pugno, Alfonso Scarano, Edoardo Zanchini, Carlo Zuccaro. AA.VV. | Maggioli Editore 2024 33.25 € Scopri di più

Edilizia sociale: le modifiche alla Legge n. 213 del 2023 Con le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2025, sono previste modifiche all’articolo 1, commi 282 e 283, della legge n. 213 del 2023 (Legge di Bilancio 2024), con la possibilità di applicare le linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica anche all’edilizia sociale. Questa estensione ha l’obiettivo di includere una maggiore varietà di soluzioni abitative per fasce più ampie della popolazione, mirando a contrastare il disagio abitativo.



Le finalità legate all’edilizia sociale verranno perseguite nel rispetto delle risorse già previste dall’articolo 1, comma 284, della legge n. 213 del 2023. Ciò significa, come specificato nella Relazione Tecnica della Legge di Bilancio 2025, che non saranno necessari ulteriori stanziamenti di fondi e non ci saranno effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. L’applicazione di queste modifiche rientra infatti nei limiti delle risorse già assegnate.

Piano Casa Italia: modelli innovativi di edilizia residenziale Inoltre, il Piano Casa Italia ha una finalità di programmazione e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il suo scopo principale è la definizione delle strategie di medio e lungo termine, mirate a una riorganizzazione completa del sistema abitativo nazionale. Si tratta di un’iniziativa che coinvolge gli enti territoriali, con l’obiettivo di promuovere sinergie tra i diversi livelli istituzionali e i soggetti coinvolti.



Il Piano dovrà essere adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025.



Con il Piano Casa Italia si propone anche di individuare modelli innovativi di governance e di finanziamento dei progetti.