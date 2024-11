Perspective Smart City 2024: idee e soluzioni per il futuro delle città

Perspective Smart City è un evento dedicato all’innovazione e allo sviluppo sostenibile delle città del futuro, organizzato da The Plan e Gruppo Maggioli. L’obiettivo è quello di promuovere un dialogo tra esperti del settore, progettisti, amministratori e aziende, esplorando soluzioni tecnologiche e architettoniche per rendere le città più efficienti, sostenibili e a misura d’uomo.



L’evento – che si terrà a Napoli dal 9 all’11 dicembre 2024, presso l’Hotel Royal Continental- si propone come un punto di riferimento per discutere delle sfide e delle opportunità offerte dalle cosiddette Smart Cities, analizzando progetti realizzati e strategie innovative per migliorare la qualità della vita urbana.



Perspective Smart City: a chi si rivolge L’iniziativa è pensata per coinvolgere un pubblico variegato, dai professionisti dell’architettura, ingegneria e urbanistica, agli amministratori pubblici e privati interessati a comprendere e sviluppare politiche urbane innovative. Sono invitati a partecipare anche aziende tecnologiche, startup, accademici e ricercatori, oltre a tutti coloro che operano nel settore della sostenibilità ambientale e dello sviluppo economico locale.

Perspective Smart City: programma Ecco una panoramica del ricco programma dell’evento in tre giornate: Giorno 1 (lunedì 9 dicembre 2024, pomeriggio) > Innovazione e Progettazione : la prima giornata è dedicata all’esplorazione dei trend più recenti nell’urbanistica e nell’architettura. Si parlerà di infrastrutture intelligenti, edilizia sostenibile e tecnologie avanzate per la gestione degli spazi urbani. Interventi di esperti e tavole rotonde consentiranno di approfondire i temi chiave e confrontarsi sulle migliori pratiche.

