Obbligo patente a crediti cantieri: nuovi dettagli dalle FAQ dell’INL

Pubblicate nuove FAQ dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) per facilitare la comprensione degli obblighi legati alla patente a crediti cantieri.



Il nuovo gruppo di chiarimenti (qui il primo e qui il secondo gruppo di chiarimenti) fornisce indicazioni anche su: società consortili, compilazione domanda e modifiche dopo la richiesta, certificazione SOA, subappaltatori, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), pronto soccorso nei cantieri e DURF.



Vediamo nel dettaglio quali sono gli ultimi chiarimenti pubblicati sul sito dell’INL, in merito alla patente a crediti cantieri.



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Da non perdere FORMATO CARTACEO La Patente a Punti nei Cantieri edili La Patente a Crediti nei cantieri o, meglio, il “sistema di qualificazione delle imprese” è un efficace metodo di accreditamento delle imprese più virtuose in termini prevenzionistici. Con la pubblicazione del decreto 18 settembre 2024, n. 132, il sistema (in vigore dal 1° ottobre 2024) impone ad imprese, lavoratori autonomi, datori di lavoro e responsabili della sicurezza di porre in essere tutte le attività di controllo e monitoraggio per garantire la sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Questo testo rappresenta le “istruzioni d’uso” necessarie per gestire con efficacia l’applicazione della nuova disposizione normativa e fornisce un supporto per affrontare le criticità presenti nel testo di legge. Il testo propone l’analisi della normativa e come attivare e gestire la patente a punti; contiene la lista completa delle conformità e le indicazioni delle responsabilità in capo ai diversi attori coinvolti (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore autonomo). Completa il testo un comodo file excel di uso operativo con il gestore/contatore delle decurtazioni. Danilo G. M. De FilippoIngegnere meccanico, da sempre impegnato nella materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Ispettore Tecnico del Lavoro, appartenente all’Albo dei formatori per l’INL, è anche docente esterno ed autore di numerosi testi e pubblicazioni in materia di sicurezza sul lavoro oltre ad essere parte attiva nell’organizzazione di eventi per la più ampia diffusione della prevenzione degli incidenti sul lavoro. Danilo G. M. De Filippo | Maggioli Editore 2024 22.80 € Scopri di più

Compilazione domanda e modifiche dopo richiesta La differenza tra le opzioni disponibili “esenzione giustificata” e “non obbligatorio” nel portale INL è cruciale: non obbligatorio : si applica quando il richiedente non è soggetto al possesso di un determinato requisito (es. lavoratori autonomi non obbligati alla redazione del DVR);

: si applica quando il richiedente non è soggetto al possesso di un determinato requisito (es. lavoratori autonomi non obbligati alla redazione del DVR); esenzione giustificata: si utilizza quando il requisito è previsto ma non ancora soddisfatto per motivi specifici (es. DURC non disponibile perché in fase di rateizzazione contributiva). Nel caso in cui i requisiti dell’impresa cambino dopo la presentazione della domanda (es. assunzione di dipendenti), non è necessario inoltrare una nuova richiesta.

Verifiche periodiche e straordinarie Gli Organismi Abilitati, Accreditati e/o Notificati che effettuano attività di verifica periodica, straordinaria e di certificazione (es. impianti di messa a terra, ascensori) non sono tenuti a possedere la patente, poiché svolgono attività di natura intellettuale.



Il personale ispettivo non esegue interventi operativi ma si limita ad assistere alle prove e a verbalizzarne l’esito.

Controllo subappaltatori Il committente o il responsabile dei lavori deve verificare il possesso del titolo abilitante da parte dei subappaltatori al momento dell’affidamento.



Questa verifica comprende patente a crediti, attestazione SOA o documenti equivalenti e va effettuata al momento dell’affidamento da parte del committente o del responsabile dei lavori.

Seguici anche sul nostro nuovo Canale Telegram! Iscriviti qui!

Comunicazione al RLS o RLST La normativa non specifica modalità obbligatorie per notificare la richiesta della patente a crediti al RLS o RLST. Pertanto, è possibile utilizzare qualsiasi mezzo idoneo (es. PEC, email, raccomandata).

DURF e regime di non imponibilità Per imprese che operano in regime di non imponibilità IVA e non soddisfano i requisiti del DURF, è possibile indicare “esenzione giustificata” nella richiesta della patente.



Il caso specifico analizzato nella FAQ INL riguarda le imprese che installano impianti di vinificazione e che, vendendo in regime di non imponibilità IVA a clienti comunitari, non raggiungono versamenti nel “conto fiscale” a qualsiasi titolo nel complesso superiori, nell’ultimo triennio, al 10% dei “ricavi” dello stesso periodo per ottenere il DURF.

Obbligo patente: chi è interessato e chi no Le imprese che agiscono come General Contractor, senza operare fisicamente nei cantieri e utilizzando solo personale per prestazioni intellettuali, non sono soggette all’obbligo della patente a crediti. Questa esclusione vale per figure professionali come ingegneri, architetti e geometri che non eseguono attività manuali.



Tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili (es. idraulici, vetrai, installatori) devono possedere la patente a crediti. Le attività come il montaggio di sanitari o infissi rientrano in questa categoria.



Nel caso di impresa familiare con collaboratori familiari impiegati con modalità di prestazione occasionale (massimo 720 h annue) non è corretto che il richiedente si qualifichi come lavoratore autonomo, a meno che non formalizzi un rapporto di lavoro subordinato con i propri familiari. Di conseguenza, non sono soggette agli obblighi relativi a DVR, RSPP e altri requisiti tipici delle imprese con subordinati.



I servizi di pronto soccorso e antincendio sono considerati mere forniture di emergenza e non sono soggetti all’obbligo della patente a crediti.



Per quanto riguarda le società consortili, queste si dividono in due categorie principali: consorzi stabili : questi soggetti, dotati di autonoma personalità giuridica, sono obbligati a dotarsi della patente a crediti . Tuttavia, sono esonerati se possiedono autonomamente un’attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III;

: questi soggetti, dotati di autonoma personalità giuridica, sono . Tuttavia, sono se possiedono autonomamente un’attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III; consorzi ordinari: pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non hanno personalità giuridica autonoma. Non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate. Inoltre, a proposito di certificazione SOA, qualora un’impresa perda la certificazione SOA di III classifica, è necessario richiedere la patente a crediti per continuare a lavorare nei cantieri. Durante l’iter di rilascio della patente, le attività possono proseguire, in conformità con l’art. 27, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.