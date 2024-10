Patente a crediti cantieri: INL aggiorna le FAQ, focus su cantieri archeologici, navali e per fibra ottica

Il 15 ottobre 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato un nuovo gruppo di FAQ (qui il primo gruppo di chiarimenti) riguardanti l’applicazione della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Le risposte fornite dall’INL si focalizzano soprattutto sugli ambiti di applicazione della patente a crediti e le casistiche particolari.



I nuovi chiarimenti riguardano i lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione di aree a verde, scavi archeologici, cantieri navali, cantieri di impiantistica telefonica e fibra ottica e operazioni di carico e scarico.



Analizziamo meglio nel dettaglio.



Quando serve la patente a punti cantieri? L’Ispettorato specifica che le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, sono tenuti a possedere la patente a crediti.



Il TUSL definisce i cantieri temporanei o mobili come luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, il cui elenco è specificato nell’Allegato X del medesimo decreto. Questo significa che qualunque impresa che operi in uno di questi cantieri è obbligata a dotarsi della patente.



Per esempio, se un’impresa è impegnata nella posa di un perimetro di contenimento in cemento per un’aiuola, o nella costruzione di un muretto o di una recinzione di confine, non potrà esimersi dal possedere la patente a crediti. Questi lavori, infatti, rientrano tra quelli elencati nell’Allegato X.

Gli archeologi devono possedere la patente a crediti per i cantieri? Un caso particolare trattato nelle FAQ riguarda le attività degli archeologi. Anche questi professionisti, come chiarito nella Circolare INL n. 4/2024, operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89 del D.Lgs. n. 81/2008. Di conseguenza, le imprese o i lavoratori autonomi che svolgono attività di scavi archeologici in questi cantieri devono essere in possesso della patente a crediti.



È importante notare che, essendo l’attività di archeologo una professione regolamentata con l’obbligo di iscrizione all’Albo, per la richiesta della patente a crediti l’archeologo dichiarerà di essere iscritto alla Camera di Commercio (CCIA), il che equivale a confermare l’iscrizione all’Albo professionale.

Patente a crediti cantieri: come fare per i cantieri navali? Un altro tema affrontato riguarda i cantieri navali, dove si costruiscono, riparano o demoliscono navi. Sebbene i cantieri navali siano disciplinati dal D.Lgs. n. 272/1999 in materia di salute e sicurezza sul lavoro per le operazioni portuali e navali, in generale essi non rientrano nei cantieri soggetti alla patente a crediti, come stabilito dall’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008.



Tuttavia, se all’interno di un cantiere navale vengono svolti lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono dotarsi della patente a crediti.

Cantieri per la fibra ottica Un ulteriore esempio specificato nelle FAQ riguarda i cantieri di impiantistica telefonica, utilizzati per la costruzione, manutenzione e installazione di linee telefoniche e internet. L’articolo 88, comma 2, lettera g-bis) del D.Lgs. n. 81/2008 esclude i cantieri che riguardano impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento dalla normativa sui cantieri temporanei o mobili, a meno che non comportino lavori edili o di ingegneria civile indicati nell’Allegato X.



Pertanto, per quanto riguarda i cantieri di impiantistica telefonica, non è generalmente necessaria la patente a crediti. Tuttavia, se in tali cantieri vengono effettuati lavori edili o di ingegneria civile elencati nell’Allegato X, le imprese coinvolte dovranno essere dotate della patente.

Operazioni di carico e scarico materiali Infine, le FAQ affrontano il tema delle operazioni di carico e scarico di materiali effettuate con l’ausilio di attrezzature di lavoro. Queste attività rientrano nella categoria della “mera fornitura” quando l’uso delle attrezzature è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati.



Poiché si tratta di operazioni che non implicano lavori edili o di ingegneria civile, le imprese e i lavoratori autonomi che eseguono tali operazioni non sono obbligati a possedere la patente a crediti. Questa esclusione è importante perché chiarisce che la normativa non si applica indiscriminatamente a tutte le attività svolte nei cantieri, ma solo a quelle che comportano rischi specifici per la sicurezza.