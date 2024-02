Milleproroghe conferma esami di stato a distanza, ma i commercialisti dicono no

Nella seduta di lunedì 19 febbraio 2024 la Camera dei Deputati, con 140 voti favorevoli e 69 contrari, ha approvato il disegno di legge: “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215”, detto anche Milleproroghe, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.



Questo provvedimento, ampio e articolato, contiene diverse misure. Il DDL dovrà ottenere anche il via libera del Senato.



Tra le disposizioni previste dal provvedimento normativo c’è anche quella che introduce una proroga della modalità a distanza per le professioni regolamentate, introdotta nel 2020 a causa dell’emergenza COVID. Avevamo anticipato la notizia nell’articolo“Esame di stato Architetti e Ingegneri a distanza, le modalità.” Ciò significa che per le sessioni del 2024 il MUR potrà prevedere modalità semplificate rispetto a quelle ordinarie. Ma per avere maggiori dettagli occorre attendere l’ordinanza del ministero dove saranno riportate anche le date delle sessioni 2024.



Tuttavia, la proroga della modalità a distanza, o da remoto, non è stata ben accolta dai commercialisti.



Vediamo di seguito quali sono state le dichiarazioni rilasciate, in merito, dal presidente dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Ungdcec), Francesco Cataldi.



Proroga modalità a distanza esami di stato per ingegneri, architetti e commercialisti Nel perimetro delle professioni per le quali è prevista la proroga della modalità a distanza per gli esami di stato, fino al 31 dicembre 2024, rientrano: architetto, ingegnere, dottore commercialista ed esperto contabile.



La proroga non si applica alle professioni indicate all’articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, ovvero alle lauree magistrali abilitanti all’esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all’articolo 2 della medesima legge.