È online la mappa dei progetti PNRR conclusi o in corso nelle città europee

C’è una mappa online con i progetti PNRR conclusi o in corso nei Comuni e nelle Città Metropolitane. Si tratta di uno strumento, al servizio dei cittadini europei, che mostra tutti quei progetti che: devono essere completati, sono in uno stato avanzato di attuazione o, nel caso di progetti infrastrutturali, presentano un cantiere avviato.



L’iniziativa innovativa, messa a punto dalla Commissione Europea, nasce per dare visibilità ai progressi dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a livello locale. Vediamo meglio nel dettaglio quali informazioni riporta la mappa online PNRR, dove e come è possibile consultarla.



Le informazioni riportate sulla mappa online PNRR La mappa europea dei progetti dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) offre un’istantanea chiara degli investimenti finanziati in tutti gli Stati Membri mediante il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza al fine di fornire un’informazione diretta sui risultati concreti dei fondi PNRR.



Come specificato sul sito della Commissione Europea, la mappa non è una banca dati esaustiva dei progetti sostenuti e gli importi dei finanziamenti indicati rispecchiano le stime dei costi iniziali incluse nei piani di ripresa e resilienza.

Dove consultare la mappa online PNRR La mappa online PNRR è consultabile al link ed è possibile individuare i progetti associati a ciascuna missione grazie alle diverse colorazioni indicate nella legenda, ovvero: transizione verde (verde), politiche per la prossima generazione (giallo), crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (azzurro), trasformazione digitale (viola), coesione sociale e territoriale (arancione), salute e resilienza economica, sociale e istituzionale (rosso).



In Italia, tutti gli enti attuatori del PNRR sono incoraggiati a proporre i progetti di loro responsabilità per l’inserimento nella mappa europea. Le proposte possono essere inviate nel corso dell’intera durata del PNRR e saranno integrate con gli aggiornamenti periodici della mappa (ogni tre mesi), garantendo così una rappresentazione dinamica e in tempo reale degli sforzi e dei risultati raggiunti nel paese.



Le proposte per la mappa europea devono essere inserite sulla piattaforma EUSurvey o, in alternativa, inviare informazioni tramite un indirizzo e-mail dedicato.