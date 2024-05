Mapei PRO: il nuovo strumento per analisi prezzi e voci di capitolato

Mapei lancia il primo tool in Italia di analisi prezzi e voci di capitolato per tutte le lavorazioni di cantiere: uno strumento completamente gratuito, a disposizione di tutti e fruibile comodamente da qualsiasi dispositivo, pc, tablet o smartphone.



I professionisti tecnici possono così cercare, selezionare e scaricare in pochi click voci di capitolato e analisi dei prezzi per diverse lavorazioni grazie alla collaborazione tra Mapei e ACCA software – leader italiano del software per l’edilizia, l’architettura e l’ingegneria.



Fig.1_Mapei PRO – Analisi prezzi e voci di capitolato è gratuito e fruibile da qualsiasi dispositivo, pc, tablet o smartphone

Voci di capitolato e analisi prezzi in pochi click Per utilizzare Mapei Pro – Analisi prezzi e voci di capitolato è necessario accedere alla sezione dedicata.



Dopo aver inserito pochi dati (nome del progetto, l’indirizzo e la tipologia di costruzione), da un semplice menù a tendina sarà possibile ricercare la lavorazione e individuare i prodotti o i sistemi Mapei utili, per poi scaricare le relative voci di capitolato ed analisi prezzo.



I file sono disponibili nei vari formati (DCF, XPWE, EXCEL, PDF) per facilitare la fruizione su PriMus o su altri software per il computo metrico e il capitolato. Le analisi prezzi sono comprensive dei costi dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti, per un lavoro quotidiano di progettazione sempre più facile e accessibile.



Attualmente il tool Mapei PRO – Analisi prezzi e voci di capitolato contiene le voci riguardanti alcune delle linee di prodotto Mapei ma verrà implementato con nuovi rilasci per arrivare ad avere, nei prossimi mesi, l’analisi prezzi completa di tutti i prodotti dell’offerta Mapei.

Fig.2_Mapei PRO – Analisi prezzi e voci di capitolato contiene le voci riguardanti alcune delle linee di prodotto Mapei