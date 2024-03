IVAS inaugura un nuovo stabilimento di pannelli isolanti in EPS, nasce la Green Building Valley

Il Gruppo IVAS inaugura un nuovo stabilimento 4.0 a San Mauro Pascoli, in Emilia-Romagna. Questo evento non solo sottolinea l’impegno dell’azienda nella produzione di isolanti in EPS (polistirene espanso sinterizzato) riciclato, ma segna anche la nascita della prima Green Building Valley italiana, un distretto dedicato all’efficientamento energetico dell’involucro edilizio.



La Green Building Valley si propone come un centro nevralgico per la sensibilizzazione e la formazione sul tema dell’efficienza energetica. Con il sostegno del Comune di San Mauro Pascoli e la collaborazione con Confindustria Romagna, il progetto mira a responsabilizzare la cittadinanza e le nuove generazioni in merito al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni di CO 2 , fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050 definiti dall’Unione Europea.



Con il nuovo stabilimento di pannelli isolanti in EPS con componente di riciclato del 15%, IVAS diventa il primo e unico produttore in Italia a proporre sistemi di isolamento a cappotto interamente autoprodotti a km 0.



Pannelli isolanti in EPS con componente di riciclato del 15% Prodotto principalmente da materiale riciclato, l’EPS riciclato si distingue per le sue proprietà isolanti, grazie alla struttura composta dal 98% di aria intrappolata in minuscole celle chiuse. Questa caratteristica conferisce al materiale un’ottima resistenza termica, contribuendo a mantenere gli ambienti interni confortevoli sia in inverno sia in estate, riducendo il bisogno di riscaldamento e raffreddamento artificiale.



Durante il processo produttivo, presso lo stabilimento IVAS gli sfridi di lavorazione vengono interamente riutilizzati nel ciclo di trasformazione, consentendo di realizzare un circuito virtuoso a zero rifiuti.



L’utilizzo di EPS riciclato nei pannelli isolanti non solo favorisce la riduzione delle emissioni di gas serra legate al consumo energetico degli edifici, ma promuove anche un’economia circolare attraverso il riutilizzo di risorse, riducendo l’impatto ambientale associato alla produzione di nuovi materiali isolanti.

Termok8®: 5 milioni di mq di sistema a cappotto prodotti nel 2023 TermoK8® rappresenta una delle soluzioni più avanzate offerte da IVAS per il sistema a cappotto. Caratterizzato dall’utilizzo di materiali di altissima qualità, tra cui l’EPS, TermoK8® si adatta perfettamente alle diverse esigenze costruttive, garantendo performance energetiche ed estetiche con pelli decorative, superfici materiche, finiture modulari e rivestimenti hi-tech con prestazioni certificate.



Il sistema a cappotto Termok8® è la soluzione efficace per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, aumentare il grado di isolamento termico, acustico e attenuare i ponti termici.



Inoltre, l’impegno di IVAS nello sviluppo di sistemi sostenibili si riflette nella produzione di TermoK8®, che si inserisce in un quadro più ampio di azioni volte alla riduzione dell’impatto ambientale del settore edilizio, confermando l’importanza di soluzioni innovative per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità globale.

I numeri del nuovo stabilimento 4.0 di materiali isolanti Il nuovo stabilimento produttivo automatizzato 4.0 di materiali isolanti in EPS riciclato è alimentato da energia rinnovabile, grazie ad un impianto fotovoltaico da 650 kW e produce pannelli isolanti in EPS riciclato.



Ecco alcuni numeri del nuovo stabilimento IVAS. IVAS EPS+: certificazione “Remade in Italy”, garanzia di qualità ed effettivo contenuto di riciclato

Impianto fotovoltaico con 650 kW di capacità

+ 10.000 m 2 : incremento area produttiva, di cui 5.000 coperti

: incremento area produttiva, di cui 5.000 coperti Per un totale di 80.000 m 2 di area produttiva, di cui 24.000 coperti

di area produttiva, di cui 24.000 coperti 300.000 m 3 di pannelli isolanti pari a 2,5 milioni di m2

di pannelli isolanti pari a 2,5 milioni di m2 Pannelli in EPS riciclato (riciclabile all’infinito) 15% di materiale riciclato riutilizzo infinito degli sfridi di lavorazione

Con l’apertura del nuovo stabilimento di pannelli isolanti in EPS con componente di riciclato del 15%, IVAS, che già prima produceva gli altri componenti principali del sistema a cappotto (fissativi, malte, collanti e rivestimenti), diventa il primo e unico attore sul mercato italiano a proporre kit di sistema a cappotto i cui componenti sono al 90% autoprodotti a km 0.

Gruppo IVAS: oltre 70 anni di storia Con oltre 70 anni di storia, il Gruppo IVAS si afferma come leader internazionale nel settore delle finiture edilizie e dei sistemi per l’efficientamento energetico. Nel 2023, il gruppo ha raggiunto un giro d’affari di 107 milioni di euro, impiegando 190 collaboratori e gestendo 7 stabilimenti con 9 impianti produttivi.



L’inaugurazione dello stabilimento IVAS 4.0 rappresenta l’apice di un impegno decennale verso la sostenibilità.



In conclusione, considerate le medie stimate nei diversi studi di enti e organizzazioni nell’ambito delle performance energetiche degli edifici, è possibile affermare che i sistemi a cappotto IVAS consentono ogni anno di ridurre le emissioni di CO 2 prodotte dagli involucri edilizi in Italia di circa 115 milioni di kg[1].



[1] Un metro quadrato di facciata (non coibentata) genera emissioni di CO 2 pari a circa, in media, 45 kg all’anno (fonte: Insula.net). Il Sistema a Cappotto abbatte tali emissioni di circa il 50% (fonte: studio Cortexa). Gruppo IVAS produce, distribuisce e commercializza ogni anno circa 5 milioni di metri quadri di KIT Sistema a Cappotto (nello specifico producendo circa 50 mila tonnellate di collanti e rasanti; producendo circa 12.500 tonnellate di rivestimento; producendo e commercializzando circa 600 mila metri cubi di isolanti; commercializzando 5 milioni di metri quadri di rete); e realizzando circa 150.000 metri quadri di sistemi per facciata ventilata (tramite Aliva Srl). Tutto questo può generare una riduzione delle emissioni di CO 2 di circa 115.000 milioni di kg. Secondo uno studio del Politecnico di Milano, circa il 55% degli immobili oscilla tra la classe energetica G e la E. Gli edifici certificati in classe E, F e G generano un’emissione complessiva di CO 2 che varia tra i 60 e 63 kg/mq/anno. Anche uno studio di ANIT, associazione nazionale isolamento termico e acustico, su casi realizzati, conferma gli importanti risultati in termini di risparmio energetico e abbattimento delle emissioni di CO 2 grazie al Sistema a Cappotto.In base a un caso realizzato a Milano di un condominio di 42 unità abitative, con l’applicazione del solo Sistema a Cappotto, si è ottenuto un abbattimento dei consumi energetici pari al 56% e di oltre 51.000 kg di CO 2.

