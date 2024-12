25 anni di terremoti in Italia: INGV pubblica la nuova Carta della Sismicità 1999-2024

Con il 25° anniversario dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), nasce la nuova Carta della Sismicità 1999-2024. Questo strumento offre un quadro dettagliato dei terremoti registrati in Italia e nelle aree circostanti negli ultimi 25 anni.



La carta rappresenta un’importante evoluzione nella comprensione e comunicazione della sismicità del nostro territorio, mostrando con chiarezza gli oltre 72.000 eventi sismici localizzati tra il 1° gennaio 1999 e il 31 agosto 2024.



La Carta della Sismicità in Italia 1999-2024 è stata realizzata da: Maurizio Pignone, Raffaele Moschillo, Anna Nardi, Barbara Castello, Concetta Nostro e Lucia Margheriti e dal Laboratorio di Grafica e Immagini dell’INGV.



La nuova carta classifica i terremoti sulla base di due principali parametri:

La Carta della Sismicità mostra solo una parte di tutti gli eventi registrati dalle stazioni della Rete Sismica Nazionale Integrata (RSNI) , che è composta da stazioni gestite dall’INGV insieme ad altre reti locali e regionali. Grazie a questa rete, è possibile ottenere dati dettagliati e aggiornati sui terremoti, migliorando la capacità di monitoraggio e analisi degli eventi sismici. La Rete Sismica Nazionale è costituita da circa 500 stazioni distribuite sul territorio nazionale, tutte teletrasmesse alla Sala Sismica dell’INGV, dove viene effettuato il servizio h24 di localizzazione e valutazione della magnitudo per gli eventi sismici che si verificano in Italia e nelle aree circostanti.

Strumenti digitali e funzionalità interattive

Il sito web dedicato “Carta della sismicità in Italia” è ottimizzato per dispositivi mobili e offre numerose funzionalità interattive, tra le quali: navigazione interattiva della mappa dei 72.000 terremoti registrati, informazioni dettagliate su ciascun evento (data, ora, magnitudo e profondità), filtri per selezionare i terremoti in base a magnitudo, profondità e intervallo temporale e download delle carte precedenti in alta definizione (PDF), incluse le edizioni del 2000-2007, 2000-2012, 2000-2019 e 1980-2020.