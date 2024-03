Stop cessione e sconto zone terremotate, ingegneri e architetti: scelta ingiustamente drastica

È stato presentato ieri al Consiglio dei Ministri un decreto legge salva conti che sancisce lo stop alla cessione dei crediti e lo sconto in fattura. In base a quanto comunicato dal Ministro Giancarlo Giorgetti, la bozza di decreto approvata prevede l’eliminazione di ogni genere di cessione dei crediti e di sconto in fattura per tutte le tipologie che ancora le prevedevano. Oltre al terzo settore, questa stretta riguarderà principalmente il Superbonus 110% per le aree terremotate.



Tale decisione sta mettendo in subbuglio, in particolare, i professionisti e le imprese che agiscono nelle zone del cratere del terremoto del 2016 in Italia centrale. I Consigli Nazionali degli Ingegneri e degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori e la Fondazione Inarcassa considerano particolarmente grave questa decisione del Governo.



Riportiamo di seguito il comunicato stampa diffuso dal CNI in merito al nuovo Decreto blocca cessione e sconto.



Indice Difficile completare la ricostruzione delle aree terremotate