Incendio Valencia: il poliuretano non è tra gli indiziati

Con l’incendio che ha colpito l’edificio di 14 piani a Valencia, nel complesso Campanar, si è tornato a parlare di materiali isolanti e sicurezza antincendio.



La vicepresidente dell’Ordine degli Ingegneri tecnici industriali di Valencia, Esther Pchades, che effettuò una perizia sul grattacielo, ha attribuito la voracità delle fiamme al rivestimento di uno strato di poliuretano fra gli elementi alluminio che ricoprivano la facciata. Tuttavia l’associazione spagnola IPUR è intervenuta a tal proposito smentendo la presenza negli edifici coinvolti di poliuretano espanso rigido né con funzione di isolante termico né come componente dei pannelli compositi in alluminio utilizzati come rivestimento con funzione anti pioggia.



L’associazione ANPE – Associazione Nazionale Poliuretano Espanso rigido ha poi sottolineato che la citazione del poliuretano in relazione all’evento, risultata priva di riscontri ed ha purtroppo contribuito a danneggiare l’immagine di un materiale di ampio e diversificato utilizzo in moltissimi settori.



ANPE precisa, con la doverosa premessa che le cause e le eventuali responsabilità dell’incendio saranno stabilite al termine delle indagini condotte dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dalla Polizia Scientifica, che le molte immagini disponibili in rete delle pareti degli edifici, sia in fase costruttiva e sia ad avvenuta estinzione dell’incendio, oltre alle dichiarazioni dei progettisti e dei gestori dell’immobile, sembrano evidenziare che lo strato isolante utilizzato sia composto da materiale fibroso.



Antincendio: non solo singoli materiali ma l’intero sistema costruttivo Per ANPE, in quanto prima e approssimativa considerazione, è necessario valutare non solo il comportamento al fuoco dei singoli materiali utilizzati per le costruzioni ma quello dell’intero sistema costruttivo in cui sono inseriti.



In molti paesi europei sono già in vigore prove di interi sistemi di facciata ed esperti europei stanno lavorando da tempo per la definizione di un test armonizzato. L’associazione sostiene la definizione di un test, anche in Italia, che consideri le peculiarità dei nostri sistemi costruttivi e permetta di valutarne il comportamento nelle reali condizioni di esercizio. ANPE e l’associazione europea PU Europe hanno già effettuato test di sistemi completi che possono essere visionati al link.



L’associazione precisa inoltre che, diversamente da quanto riportato da alcuni mezzi, l’utilizzo del poliuretano espanso, materiale con eccellenti proprietà isolanti, meccaniche e di provata durabilità, non è vietato da alcun paese: le diverse normative in vigore fissano invece specifici requisiti di reazione al fuoco dei materiali in funzione delle caratteristiche e/o delle destinazioni d’uso degli edifici.



Gli isolanti termici in poliuretano espanso rigido possono raggiungere la classe europea B,s1-d0 che è la migliore prevista per qualsiasi materiale di natura organica.