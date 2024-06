Hilti al WCEE 2024 di Milano: innovazioni e collaborazioni dedicate alla progettazione sismica

Dal 30 giugno al 5 luglio 2024, Milano ospiterà la 18ª edizione del WCEE (World Conference on Earthquake Engineering), evento che si tiene ogni quattro anni in diverse località del mondo. L’ultima volta che l’Italia ha ospitato questa conferenza è stata a Roma nel 1973.



Quest’anno, la conferenza si terrà presso il MiCo Congress Centre, uno dei maggiori centri congressi in Europa.



Hilti parteciperà come GOLD Sponsor, confermando il suo ruolo di leader nell’innovazione e sicurezza sismica. La partecipazione di Hilti al WCEE 2024 sottolinea il suo impegno continuo nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni all’avanguardia per la progettazione sismica.



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

WCEE 2024: il programma La conferenza includerà oltre 160 sessioni tecniche con circa 4 mila interventi presentati da esperti provenienti da più di 100 nazioni. Saranno previste anche sessioni plenarie, visite tecniche ai laboratori dell’EUCENTRE a Pavia e del JRC-ELSA a Ispra, oltre a eventi collaterali come tour sociali e visite a luoghi di interesse a Milano e dintorni. Hilti sarà per l’intera settimana allo Stand C30, contribuendo con 13 sessioni tecniche che copriranno temi quali l’ancoraggio sismico su muratura, il fissaggio diretto su calcestruzzo e l’applicazione del retrofitting.



Le collaborazioni con le Università e i Centri di ricerca come EUCENTRE rimangono per Hilti una costante nel proprio percorso di ricerca e sperimentazione. Insieme a Giovacchino Genesio, Group Manager Engineering Content di Hilti, che offre un approfondimento su “Ancoraggi sismici in tutta Europa: qualificazione e progettazione con focus sul fissaggio di elementi non strutturali”, al WCEE sono presenti in qualità di partner che affrontano il tema degli elementi non-strutturali: Davide Bellotti , Ricercatore di EUCENTRE, che tratta la “prestazione sismica di elementi non strutturali per la mitigazione dei danni”;

, Ricercatore di EUCENTRE, che tratta la “prestazione sismica di elementi non strutturali per la mitigazione dei danni”; Emanuela Brunesi , Ricercatore di EUCENTRE, con un approfondimento sul tema “verso una modellazione e progettazione basata sui test di sistemi di facciata ventilata”;

, Ricercatore di EUCENTRE, con un approfondimento sul tema “verso una modellazione e progettazione basata sui test di sistemi di facciata ventilata”; Daniele Perrone, Ricercatore presso l’Università del Salento, che esamina il “rischio combinato di sisma e incendi: il ruolo degli elementi non strutturali”.

Hilti presenta il Seismulator I terremoti degli ultimi decenni hanno determinato un significativo cambiamento di direzione, orientando il mondo verso nuovi livelli di innovazione. Dal 2018, le normative si sono evolute, concentrandosi in modo deciso sulla sicurezza sismica di persone e edifici. Nel settore sismico, dal 2014 a oggi, Hilti ha creato un ampio e versatile portafoglio di soluzioni, adeguato alle normative in costante aggiornamento. L’azienda ha finanziato studi e sperimentazioni per migliorare continuamente la propria offerta.



“La storia di Hilti nel mondo della prevenzione sismica è un lungo percorso, fatto di partecipazione attiva con soluzioni tecniche, e presenza competente dei nostri team sui luoghi della costruzione, già in seguito al terremoto di Assisi del 1997. Una storia che passa attraverso la ricerca e lo sviluppo di sistemi adatti ad una progettazione sismica, sia per gli ancoraggi sia per il supporto degli impianti. Da oltre 10 anni con la sua Seismic Academy, e in collaborazione con i migliori talenti, università ed esperti, la nostra Azienda ha contribuito a costruire una vera cultura della prevenzione. Inoltre, se in passato il focus di studi e ricerche era in buona parte sugli elementi strutturali, al centro del nostro presente e futuro ci sono gli elementi non strutturali. Anch’essi, infatti, nell’eventualità di un evento sismico causano danni non indifferenti a persone e cose” conclude Paolo Baccarini, Director Sales Engineering di Hilti Italia.



Non mancano novità mostrate in anteprima: il sistema antisismico di supporto per impianti MT System e l’ancoraggio HST4 di Hilti, con la possibilità di provarle usando la Virtual Reality. Infine, in collaborazione con EUCENTRE, Hilti presenta il suo “Seismulator”: i visitatori avranno modo di assistere a sessioni pratiche per osservare quali sono gli effetti reali di un evento sismico su soluzioni e sistemi, replicato grazie ad una speciale tavola vibrante.



Appuntamento dal 30 giugno al 5 luglio presso lo Stand C30 al MiCo Congress Centre a Milano.



Scopri di più

hilti.it