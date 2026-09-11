Gres porcellanato e prestazioni tecniche: come scegliere formati e spessori in base al progetto

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Rivestire una scala: progettazione, posa e manutenzione

“Rivestire una scala: progettazione, posa e manutenzione” è il primo manuale tecnico realizzato congiuntamente da AIPPL e ASSOPOSA, due associazioni che rappresentano il mondo della posa dei materiali lignei e ceramici. Il volume nasce dall’esigenza concreta di offrire agli operatori del settore uno strumento pratico, chiaro e aggiornato per affrontare correttamente tutte le fasi del rivestimento di una scala: dalla progettazione alla scelta dei materiali, dalla posa in opera fino alla manutenzione. Un testo pensato per posatori, progettisti e tecnici che ogni giorno lavorano con competenza e passione, spesso “in ginocchio”, per garantire qualità e durata alle superfici. Con schemi, esempi applicativi e riferimenti normativi, questo manuale si propone come riferimento utile e concreto in un ambito in cui, fino ad oggi, mancava una guida specifica.ASSOPOSA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE DI POSA E INSTALLATORI DI PIASTRELLATURE CERAMICHE è l’associazione nazionale che rappresenta e tutela i professionisti della posa ceramica, con l’obiettivo di qualificare l’intera filiera attraverso percorsi di formazione tecnica e riconoscimento professionale. Sin dalla sua nascita, ASSOPOSA si impegna a elevare gli standard del settore, promuovendo competenze specialistiche e riconoscendo la figura del posatore come parte essenziale della filiera edilizia e valorizzando il personale interno alle showroom con percorsi formativi specifici per migliorare le competenze nella consulenza e nella gestione del cliente.AIPPL – ASSOCIAZIONE ITALIANA POSATORI PAVIMENTI IN LEGNO, rappresenta il volto qualificato della professione del posatore. Le Aziende associate rivestono ruoli chiave nella filiera del legno e sono rappresentate da posatori, ma anche punti vendita di parquet, produttori di materiali e soluzioni avanzate per l’attività di posa in opera, isolamento, levigatura, riscaldamento/raffreddamento e manutenzione/restauro. Parlando a tutti gli attori del comparto, l’Associazione è da sempre aperta al confronto, con un’attenzione particolare a chi opera in campo edile – architetti, progettisti, ingegneri, designer – e a chi ‘crede’ nel legno come prodotto da valorizzare anche attraverso la posa.

Autori Vari | Maggioli Editore