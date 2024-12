Pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato: quali vantaggi offrono e come sceglierli

Tra i materiali più resistenti e versatili che possono essere utilizzati per pavimenti e rivestimenti rientra il gres porcellanato. Venduto in piastrelle di diverse forme e dimensioni, offre un’ampia possibilità di personalizzazione. Inoltre, grazie alle sue eccellenti caratteristiche, si presta ottimamente ad essere utilizzato in tutti gli ambienti domestici, dalla camera da letto dei più piccoli alla cucina, nonché in uffici, negozi e via dicendo.



I motivi per scegliere questo materiale sono davvero numerosi. Vediamo quali sono e come individuare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze.



Gres porcellanato: che tipo di materiale è Il gres porcellanato è un materiale ceramico non poroso che viene ottenuto cuocendo l’impasto di argilla e feldspati ad altissime temperature, fino a vetrificazione.



Estremamente duro e compatto, questo materiale viene venduto in lastre o piastrelle monocrome, arricchite con motivi decorativi o imitanti altri materiali. Sono in particolare queste ultime che hanno decretato l’odierno successo di questo materiale, in quanto permette di realizzare pavimentazioni e rivestimenti che imitano alla perfezione legno, marmo, pietra, cemento e altri materiali, ma che, al contempo, consentono di beneficiare delle caratteristiche uniche del gres.

Le caratteristiche del gres porcellanato Ma quali sono queste caratteristiche? Innanzitutto, le piastrelle in gres porcellanato presentano, secondo le norme UNI, un coefficiente di assorbimento dell’acqua inferiore allo 0,5%. Questo le rende altamente impermeabili e resistenti a pioggia, vapore e umidità. Tra le altre caratteristiche notevoli di questo materiale rientrano: l’eccellente livello di durezza;

la flessibilità;

la longevità;

l’elevata resistenza a graffi, urti e calpestio;

la resistenza agli agenti chimici;

l’elevato livello di igiene. Oltre a questo, il gres porcellanato è ignifugo e resiste alla perfezione al gelo e ai raggi UV.

Pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato: i vantaggi Le eccellenti caratteristiche di questo materiale permettono di intuire immediatamente i vantaggi che può offrire quando utilizzato per le pavimentazioni e i rivestimenti.



È infatti in grado di durare a lungo senza rovinarsi, anche quando utilizzato in ambienti umidi e soggetti a elevati livelli di calpestio o in abitazioni in cui sono presenti animali domestici. Scegliendo le piastrelle giuste, risulta molto longevo anche quando utilizzato all’aperto, ad esempio per la pavimentazione di un terrazzo o di un cortile. L’assenza di posa e la resistenza non solo all’umidità, ma anche agli agenti chimici, lo rendono facile da pulire e igienizzare, riducendo il rischio che si formino muffe; caratteristiche che lo confermano perfetto anche per la camera da letto dei più piccoli.



L’elevata resistenza ai raggi UV, i quali non riescono né a deformarlo né a scolorirlo, lo rendono adatto anche per muri e pavimenti collocati in prossimità di grandi vetrate, mentre la grande disponibilità di stili e motivi garantisce la massima possibilità di personalizzare a piacere le stanze.



Per finire, il fatto di poter essere utilizzato tanto per i pavimenti quanto per i rivestimenti – ma anche per piani cucina, finiture e via dicendo – aiuta a rendere più omogenei, eleganti e ospitali i diversi ambienti della casa, a cominciare da bagno e cucina.

Come scegliere le piastrelle in gres porcellanato per la propria abitazione Gli ecommerce specializzati come Leroy Merlin dispongono di un vasto assortimento di piastrelle in gres porcellanato per pavimenti e rivestimenti. Per individuare quelle più adatte alla propria casa è possibile, in un primo momento, tenere conto del design, così da effettuare una prima scrematura. A seconda dello stile degli arredi e dell’effetto che si desidera ottenere, ci si può focalizzare sulle piastrelle effetto marmo, effetto pietra, effetto metallo o su quelle che imitano i listoni del parquet.



Naturalmente, questo è solo il punto di partenza. Sebbene l’aspetto estetico sia fondamentale, non è sufficiente per individuare le piastrelle giuste. Per questo motivo, il passo successivo dovrà consistere nel leggere e valutare con attenzione le caratteristiche delle piastrelle di proprio interesse al fine di individuare quelle che meglio si adattano ai diversi ambienti.



Ad esempio, per le stanze che presentano un alto livello di calpestio, meglio puntare su piastrelle con un’elevata resistenza all’abrasione, mentre per ambienti umidi e per le aree esterne è indispensabile tenere conto del coefficiente di scivolosità, calcolato secondo il test di attrito BCRA o la norma DIN 51130.

Dunque, se si desidera installare questo tipo di pavimento in salotto e si è soliti avere molti ospiti, oppure si hanno animali domestici, meglio orientarsi su piastrelle con elevato livello di resistenza all’usura e all’abrasione, mentre per il bagno e la cucina è opportuno tenere conto, innanzitutto, di fattori come l’impermeabilità e il coefficiente di scivolosità. Per quanto riguarda le camere da letto, una buona soluzione per aumentare ancora di più il livello di igiene, riducendo il numero e la larghezza delle inevitabili fughe che si creano tra le piastrelle, consiste nello scegliere piastrelle di grandi dimensioni con bordi rettificati.

