Eventi climatici estremi: le aree più a rischio in Italia secondo uno studio ENEA

Uno studio ENEA pubblicato recentemente sulla rivista Safety in Extreme Environment ha permesso di identificare le aree più a rischio di mortalità per eventi climatici estremi, che dal 2003 al 2020 hanno causato complessivamente 378 decessi (321 per frane e valanghe, 28 per tempeste, 29 per inondazioni).



Secondo lo studio Mortality from extreme meteorological and hydrogeological events in Italy: a rising health threat connected to climate change – a cura di Claudia Dalmastri e Raffaella Uccelli – le regioni con il maggior numero di decessi e di comuni coinvolti sono risultate Trentino-Alto Adige, Lombardia, Sicilia, Piemonte, Veneto e Abruzzo. Ma vediamo più nel dettaglio.



Regioni italiane a maggior rischio Le regioni con il maggior numero di decessi e comuni coinvolti sono: Trentino-Alto Adige (73 decessi e 44 comuni);

(73 decessi e 44 comuni); Lombardia (55 decessi e 44 comuni);

(55 decessi e 44 comuni); Sicilia (35 decessi e 10 comuni);

(35 decessi e 10 comuni); Piemonte (34 decessi e 28 comuni);

(34 decessi e 28 comuni); Veneto (29 decessi e 23 comuni);

(29 decessi e 23 comuni); Abruzzo (24 decessi e 12 comuni). Un alto numero di comuni a rischio è stato riscontrato anche in Emilia-Romagna (12 comuni), Calabria (10 comuni) e Liguria (10 comuni). Tra le regioni ad alto rischio c’è anche la Val d’Aosta, con 8 decessi, un numero molto alto se si tiene conto del numero di abitanti complessivi.



“A livello demografico le vittime sono state 297 uomini e 81 donne. La ragione di questa disparità fra i sessi potrebbe essere collegata, almeno in parte, a diversi stili di vita, alle attività svolte, agli spostamenti casa-lavoro e ai tempi diversi trascorsi all’aperto”, sottolinea Claudia Dalmastri.

Comuni montani e fragilità intrinseca Secondo lo studio ENEA, circa il 50% dei 247 comuni italiani con almeno un decesso si trova in centri montani o poco abitati. Questi luoghi sono particolarmente vulnerabili agli eventi meteo-idrogeologici estremi, e gli interventi di soccorso possono essere difficoltosi.