Dove installare un impianto fotovoltaico se non c’è spazio sul tetto?

Non tutti hanno la possibilità di installare pannelli fotovoltaici sul tetto della propria abitazione. Magari il tetto è troppo piccolo, necessita di una ristrutturazione o la casa si trova in un’area soggetta a vincoli paesaggistici che non consentono l’installazione su tetto.



Se ci si trova in una di queste situazioni, spesso si pensa di poter valutare solo soluzioni poco performanti (come nel caso degli impianti da balcone) o di dover abbandonare l’idea di autoprodurre energia solare. In realtà, esiste una soluzione: le pergole fotovoltaiche, che sono presenti nell’offerta di aziende come Svea Solar, multinazionale svedese che facilita il passaggio alle energie rinnovabili in Europa.



Cos’è una pergola fotovoltaica? Una pergola fotovoltaica è una struttura modulare al cui interno è possibile integrare i moduli fotovoltaici, in modo da riuscire a produrre energia pulita sfruttando gli spazi esterni delle abitazioni. Può essere autoportante o addossata a una parete e – oltre a garantire un notevole risparmio energetico – offre anche un riparo dal sole e dagli agenti atmosferici.



Oltre a supportare i moduli fotovoltaici, infatti, una pergola fotovoltaica può essere utilizzata per diverse funzioni pratiche e architettoniche. Permette di realizzare un’area relax all’aperto, per potersi godere a pieno il giardino in estate, o un carport per proteggere l’auto dagli agenti atmosferici, ma anche una zona living esterna o un’area da utilizzare per tenere al riparo attrezzature o macchinari.



Perché scegliere una pergola fotovoltaica? L’acquisto di una pergola fotovoltaica può essere motivato da diverse esigenze pratiche ed economiche. Chi non può installare i moduli fotovoltaici sul tetto, a causa di vincoli strutturali o paesaggistici, trova in questa soluzione un’alternativa efficace per produrre energia rinnovabile. Anche perché porta numerosi vantaggi da non sottovalutare: sfruttare al meglio gli spazi esterni : se non si ha spazio sul tetto, la pergola fotovoltaica permette di trasformare il proprio giardino o terrazzo in una fonte di energia rinnovabile e di ridurre la propria dipendenza dalla rete elettrica;

: se non si ha spazio sul tetto, la pergola fotovoltaica permette di trasformare il proprio giardino o terrazzo in una fonte di energia rinnovabile e di ridurre la propria dipendenza dalla rete elettrica; rientrare nell’edilizia libera : le pergole fotovoltaiche rientrano nell’ edilizia libera , il che significa che nella maggior parte dei casi non si ha bisogno di permessi particolari per installarle ;

: le pergole fotovoltaiche rientrano nell’ , il che significa che nella maggior parte dei casi non si ha bisogno di permessi particolari per installarle accedere agli incentivi fiscali : optare per una pergola fotovoltaica consente di beneficiare di agevolazioni economiche importanti, come la detrazione fiscale al 50% per le prime case e l’IVA agevolata al 10% . L’investimento, quindi, è particolarmente conveniente ;

: optare per una pergola fotovoltaica consente di beneficiare di agevolazioni economiche importanti, come la per le prime case e l’IVA agevolata al . L’investimento, quindi, è particolarmente conveniente avere un prodotto che dura nel tempo: le migliori pergole fotovoltaiche sul mercato sono progettate per resistere agli agenti atmosferici e sopportare carichi elevati, come la neve in inverno.

Come sono fatte le pergole fotovoltaiche? Le pergole fotovoltaiche possono essere realizzate in diversi materiali, a seconda delle esigenze estetiche e strutturali della singola abitazione. L’opzione migliore, di solito, è l’alluminio che è leggero, resistente alla corrosione e richiede poca manutenzione, l’ideale per installazioni a lungo termine. D’altro canto, ci sono anche altre opzioni, come: l’acciaio , che offre maggiore robustezza e stabilità ed è quindi adatto a strutture di grandi dimensioni o in ambienti con condizioni atmosferiche più estreme;

, che offre maggiore robustezza e stabilità ed è quindi adatto a strutture di grandi dimensioni o in ambienti con condizioni atmosferiche più estreme; il legno lamellare, perfetto per chi desidera un design naturale ed elegante, che si integri armoniosamente in contesti residenziali o paesaggistici. A prescindere dal materiale, poi, le pergole fotovoltaiche possono venire realizzate su misura o essere modulari. La scelta dipende dalle esigenze specifiche del progetto: le pergole su misura sono progettate per adattarsi perfettamente allo spazio disponibile e alle richieste estetiche del cliente. Garantiscono un’integrazione armoniosa con l’ambiente circostante, ma richiedono tempi di progettazione e installazione più lunghi;

sono progettate per adattarsi perfettamente allo spazio disponibile e alle richieste estetiche del cliente. Garantiscono un’integrazione armoniosa con l’ambiente circostante, ma richiedono tempi di progettazione e installazione più lunghi; le pergole modulari sono soluzioni preconfigurate che permettono un’installazione più rapida, senza scendere a compromessi sulla qualità, grazie alla standardizzazione dei componenti. Sebbene offrano meno flessibilità in termini di personalizzazione, risultano comunque una scelta efficace per chi desidera una soluzione pratica e veloce. Per ulteriori informazioni

