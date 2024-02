Legittimità immobili ante 1967: Comune valuta documenti, presentando controprova in caso di inidoneità

Una delle novità più importanti, tra quelle recenti, che sono apparse nel panorama normativo italiano in tema urbanistico è senz’altro l’inserimento nel testo unico dell’edilizia (DPR 6 giugno 2001 n°380) della definizione di stato legittimo, affidata all’art. 9 bis comma 1 bis. Di questa novità ho avuto modo più volte di sottolinearne da un lato l’importanza ma anche, dall’altra, l’accortezza che si è avuta nel tramutare in legge quelle che erano già delle prassi amministrative consolidate. Ad esempio, uno degli aspetti più delicati, è quello relativo ai documenti tecnici da utilizzare quale prova di legittimità in tutti quei (non rari) casi in cui non si trova il progetto edilizio di originaria costruzione.



Perché il progetto non si trova?

I casi in cui il progetto non si trova possono distinguersi in due grandi famiglie: i casi in cui il progetto non era proprio necessario, e quelli in cui era necessario, fu presentato, ma non è più reperibile.



Nei primi, la prassi amministrativa prima, e la definizione di stato legittimo poi, indicano che si può fare riferimento a qualunque documento che abbia una valenza pubblicistica o provenga da archivi che possono attestare la veridicità della fonte, quali:

il catasto;

le fotografie aeree o storiche;

gli atti giuridici registrati;

la documentazione tecnica proveniente da altri adempimenti amministrativi eventualmente necessari per la costruzione (ad esempio le zone sismiche o le aree vincolate).

In questi casi, però, il buon tecnico deve fare attenzione ad accertarsi, prima di ogni altra cosa, che effettivamente il fabbricato si trovi all’interno di aree in cui, alla presunta epoca di costruzione, effettivamente non fosse già necessario dotarsi di una licenza edilizia: occorre ricordare difatti che la legge fondamentale urbanistica n°1150/42 stabilì che “nei centri abitati e ove esista il piano regolatore comunale” correva l’obbligo di dotarsi di una licenza edilizia prima di dare corso a nuove costruzioni, dunque dal 1942 in poi in tutto il territorio nazionale vi erano de facto zone in cui la licenza era obbligatoria. La legge 1 settembre 1967 n°765 meglio nota come legge Ponte ha poi modificato la 1150/42 estendendo l’obbligo di licenza indistintamente a tutto il territorio comunale, rendendo di fatto tutto il territorio italiano soggetto a preventiva licenza: ne consegue che dopo il 1 settembre 1967 qualunque oggetto edilizio che non ha una licenza può essere ritenuto abusivo, mente prima di tale data, ogni edificio o presunta difformità deve essere prima confrontata con l’effettiva epoca di realizzazione e con il fatto che potrebbe trattarsi di opere eseguite prima che venisse a nascere l’obbligo di dotarsi della preventiva autorizzazione.



A ciò si aggiunga il fatto che molti comuni si erano già dotati anche prima del 1942 di regolamenti edilizi (generalmente collegati ai piani regolatori, perché in principio i regolamenti edilizi spesso, ma non sempre, altro non erano che le norme tecniche di attuazione del piano regolatore) che imponevano l’obbligo di ottenere una licenza preventiva prima di edificare, sicché ogni Comune ha una sua specifica “storia urbanistica” che deve essere conosciuta per poter indirizzare correttamente le ricerche dei documenti che attestano lo stato legittimo.