Distanze in edilizia: un webinar di approfondimento normativo e pratico (con CFP)

Il regime delle distanze in edilizia è un argomento che continua ad essere oggetto di controversie e a registrare contrasti sia a livello normativo (tra fonti) sia a livello applicativo (ambito civilistico ed ambito amministrativo).



Per questo è stato organizzato il corso online Il regime delle distanze in edilizia: Normativa di riferimento, casistica e ipotesi di deroga, criteri di misurazione, rapporti con la disciplina edilizia e urbanistica, vincoli e giurisprudenza rilevante (III edizione), che si terrà nei giorni 27 e 28 marzo 2024, dalle 14:00 alle 18:00.



Il webinar – a cura degli esperti Romolo Balasso e Pierfrancesco Zen, autori del volume Il regime delle distanze in edilizia – mira a fornire tutti gli strumenti necessari per padroneggiare il tema, fornendo l’inquadramento normativo di riferimento e la posizione della giurisprudenza, mediante l’esame concreto delle diverse casistiche che si possono verificare.



Ampio spazio sarà dato anche alla parte pratica, con l’analisi di fattispecie quali le pareti finestrate, il rapporto con le strade e i vincoli, le deroghe, ecc. Durante il corso – rivolto soprattutto a professionisti tecnici, operatori degli Uffici Tecnici degli enti locali, avvocati e giuristi specializzati in materia di edilizia e urbanistica – sarà possibile confrontarsi con i docenti per porre domande e casi applicativi.

Webinar Distanze in edilizia, programma Introduzione al tema

Le distanze legali in edilizia

Normativa essenziale

Il rapporto del regime delle distanze con altre discipline

I principi fondamentali

Nozioni fondamentali

Criteri di misurazione delle distanze tra le costruzioni

Derogabilità al regime delle distanze in edilizia

Le distanze negli interventi di demolizione e ricostruzione

Violazioni in materia di distanze

Casi giurisprudenziali

Webinar Distanze in edilizia, docenti Romolo Balasso è un architetto libero professionista che ha orientato la propria attività professionale nell’ambito tecnico-giuridico. Consulente, formatore, relatore in diversi convegni e seminari su tutto il territorio nazionale e autore di varie pubblicazioni, è stato promotore e fondatore del centro studi tecnico-giuridici Tecnojus, per il quale ricopre la carica di presidente.



Pierfrancesco Zen è invece avvocato (Foro di Padova), appartenente all’Associazione Avvocati Amministrativisti del Veneto e cofondatore del Centro Studi Tecnojus, nonché formatore e autore di diverse pubblicazioni letterarie e giuridiche, specialmente in materia di Diritto amministrativo e civile.