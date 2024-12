Degrado da umidità: il sistema di risanamento Torggler per intonaci e murature

Torggler, leader nel settore dei materiali da costruzione, propone l’innovativo Sistema di Risanamento, pensato per combattere in maniera efficace e duratura il degrado di intonaci e murature.



Grazie a una gamma di prodotti all’avanguardia, Torggler offre una soluzione completa e professionale che garantisce prestazioni elevate e durabilità nel tempo.



Le cause del degrado: umidità di risalita e infiltrazioni L’umidità da risalita, causata dall’assorbimento di acqua da parte di materiali porosi e quella da infiltrazione, dovuta all’ingresso dell’acqua nelle pareti di un edificio, rappresentano una delle principali cause di deterioramento degli edifici, compromettendo la funzionalità e l’aspetto estetico delle murature.



Il Sistema di Risanamento Torggler affronta queste problematiche alla radice, utilizzando una combinazione di prodotti che assicurano protezione, traspirabilità e un’eccellente resa estetica.

Foto 1_Villa Reale a Lucca è stata oggetto di interventi di risanamento con soluzioni Torggler

Il Ciclo Antisale: la barriera contro i sali Uno dei prodotti chiave del Sistema è il Ciclo Antisale, una barriera altamente efficace contro i sali trasportati capillarmente dall’acqua di risalita. La sua miscela a base d’acqua e arricchita con resine salino-silossaniche impedisce la penetrazione dei sali negli intonaci freschi e tutela l’ambiente, permettendogli di non essere mischiato con solventi organici e sostanze nocive.

Foto 2_Risanamento Antisale ©Torggler

Il Rinzaffo di Torggler: compatibilità e versatilità Il Rinzaffo di Torggler arricchisce il Sistema garantendo compatibilità con intonaci di risanamento e deumidificanti. Grazie alla sua eccellente lavorabilità dovuta all’unione con l’acqua e all’adesione su qualsiasi tipo di muratura, anche trattata con il Ciclo Antisale, si rivela una soluzione versatile ideale per interventi rapidi e precisi.

L’intonaco WTA: ideale per edifici storici e ambienti critici Per edifici storici, scantinati e facciate soggette a forti infiltrazioni, l’Intonaco WTA è invece la scelta ideale. Questo intonaco è leggero, facile da lavorare e applicabile in verticale o a soffitto, prosciugando i muri e prevenendo le efflorescenze e la formazione di muffe.

Il Finissimo: finitura estetica e traspirabilità Per un risultato estetico di alta qualità, il Finissimo completa il Sistema di risanamento con un effetto liscio e un’elevata traspirabilità. La sua struttura porosa permette al muro di “respirare”, garantendo non solo un’ottima resa estetica ma anche una protezione duratura contro i danni causati dall’umidità.

Perché scegliere il Sistema di Risanamento Torggler? Il Sistema di Risanamento Torggler rappresenta una soluzione completa, sostenibile ed efficace per proteggere e recuperare le strutture edilizie, preservandone l’integrità a lungo.



Con prodotti all’avanguardia, facili da applicare e sicuri, Torggler offre ai professionisti dell’edilizia un supporto concreto per affrontare le sfide legate al degrado da umidità, assicurando risultati eccellenti e duraturi.



Per saperne di più

torggler.com

