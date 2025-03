Impermeabilizzazione: come porre rimedio alle infiltrazioni d’acqua?

Le infiltrazioni d’acqua rappresentano una delle problematiche più comuni e dannose per edifici ed abitazioni. L’acqua che si insinua nelle strutture può causare danni estetici e soprattutto strutturali, compromettendo la durabilità degli immobili e aumentando i costi di manutenzione.



Per questo motivo, trovare un rimedio alle infiltrazioni efficace e duraturo è essenziale per garantire la sicurezza e il comfort degli ambienti in cui viviamo.



Cause delle infiltrazioni d’acqua Le infiltrazioni possono essere causate da diversi fattori, tra cui: usura dei materiali impermeabilizzanti : con l’azione dei raggi UV e degli agenti atmosferici le guaine tradizionali possono deteriorarsi, perdendo le proprietà impermeabili nel tempo;

: con l’azione dei raggi UV e degli agenti atmosferici le guaine tradizionali possono deteriorarsi, perdendo le proprietà impermeabili nel tempo; fessurazioni nelle superfici : crepe nei tetti, nei terrazzi e balconi o nelle pareti consentono all’acqua di penetrare all’interno delle strutture;

: crepe nei tetti, nei terrazzi e balconi o nelle pareti consentono all’acqua di penetrare all’interno delle strutture; errori di progettazione e posa : un’errata applicazione dei materiali impermeabilizzanti può ridurre significativamente la loro efficacia nel tempo;

: un’errata applicazione dei materiali impermeabilizzanti può ridurre significativamente la loro efficacia nel tempo; accumulo di acqua stagnante : il ristagno d’acqua, cosiddetto “effetto piscina” su tetti piani e terrazzi può accelerare il degrado delle superfici;

: il ristagno d’acqua, cosiddetto “effetto piscina” su tetti piani e terrazzi può accelerare il degrado delle superfici; danni causati da agenti atmosferici: pioggia, neve, grandine e raggi UV possono compromettere la tenuta dei sistemi impermeabilizzanti tradizionali.

Foto 1_Le infiltrazioni possono essere causate da diversi fattori, tra cui: usura dei materiali, fessurazioni nelle superfici, errori di progettazione e posa, accumulo di acqua stagnante, danni da agenti atmosferici ©Icobit Italia

Rimedi alle infiltrazioni: le diverse soluzioni disponibili Affrontare un problema di infiltrazioni d’acqua richiede una valutazione accurata delle cause e la scelta della soluzione più adatta. Esistono diversi metodi e sistemi per impermeabilizzare superfici e strutture, a seconda delle specifiche esigenze di cantiere.



Guaine bituminose



Le guaine bituminose sono state per anni la soluzione più utilizzata per l’impermeabilizzazione di tetti e terrazzi. Offrono una buona resistenza meccanica, ma presentano alcune criticità, come la scarsa resistenza ai raggi UV, la necessità di una posa professionale, la necessaria dotazione di attrezzature speciali (es. cannello a gas) e la scarsa adattabilità a superfici complesse.



Membrane sintetiche



Le membrane in PVC o TPO rappresentano un’alternativa tecnologicamente avanzata. Sono leggere, flessibili e durevoli, ma la loro applicazione richiede un’installazione specializzata mediante termosaldatura per garantire giunzioni perfettamente sigillate.



Sistemi impermeabilizzanti liquidi: la soluzione più efficace e versatile



Negli ultimi anni, i sistemi impermeabilizzanti liquidi hanno acquisito sempre più popolarità grazie alla loro capacità di creare una barriera impermeabile continua e senza giunzioni. Queste soluzioni offrono numerosi vantaggi rispetto ai metodi tradizionali: facilità di applicazione : possono essere stesi con rullo, pennello, spatola o spruzzo o airless, senza necessità di interventi lunghi e complessi;

: possono essere stesi con rullo, pennello, spatola o spruzzo o airless, senza necessità di interventi lunghi e complessi; versatilità : aderiscono perfettamente a diverse tipologie di superfici, anche quelle più complesse e irregolari, garantendo una copertura uniforme;

: aderiscono perfettamente a diverse tipologie di superfici, anche quelle più complesse e irregolari, garantendo una copertura uniforme; resistenza agli agenti atmosferici anche estremi : formulazioni specifiche che proteggono da vento, raggi UV, sbalzi termici, pioggia, neve e grandine;

: formulazioni specifiche che proteggono da vento, raggi UV, sbalzi termici, pioggia, neve e grandine; durabilità: le membrane liquide, se manutenute regolarmente, conservano le loro proprietà impermeabilizzanti nel tempo.

Foto 2_I sistemi impermeabilizzanti liquidi hanno la capacità di creare una barriera impermeabile continua e senza giunzioni. Queste soluzioni offrono numerosi vantaggi rispetto ai metodi tradizionali ©Icobit Italia

Come scegliere il giusto sistema impermeabilizzante liquido Scegliere il prodotto giusto è fondamentale per ottenere un rimedio alle infiltrazioni efficace. Tra le soluzioni Icobit, azienda leader nel settore degli impermeabilizzanti liquidi, troviamo diversi prodotti progettati per rispondere a ogni esigenza: soluzioni per tutte le stagioni : sistemi ad elevata elasticità, perfetti per superfici esposte alle intemperie, resistenti ai raggi UV e anche alle basse temperature;

: sistemi ad elevata elasticità, perfetti per superfici esposte alle intemperie, resistenti ai raggi UV e anche alle basse temperature; sistemi per vecchie guaine a rotoli : impermeabilizzanti per il recupero e ripristino diretto di membrane bituminose danneggiate;

: impermeabilizzanti per il recupero e ripristino diretto di membrane bituminose danneggiate; sistemi per terrazzi e balconi : soluzioni specifiche per la protezione delle superfici calpestabili di edifici e abitazioni;

: soluzioni specifiche per la protezione delle superfici calpestabili di edifici e abitazioni; soluzioni per tetti e coperture : soluzioni per coperture e lastrici solari in grado di adattarsi ai movimenti strutturali dell’edificio;

: soluzioni per coperture e lastrici solari in grado di adattarsi ai movimenti strutturali dell’edificio; soluzioni per l’amianto: sistemi pensati per l’incapsulamento e la bonifica del cemento amianto.

L’importanza della manutenzione preventiva Oltre a intervenire con rimedi alle infiltrazioni, è fondamentale adottare una strategia di manutenzione preventiva per prolungare la vita utile delle superfici impermeabilizzate. Alcuni suggerimenti utili includono: ispezioni periodiche : controllare regolarmente tetti, terrazzi e pareti per individuare segni di deterioramento;

: controllare regolarmente tetti, terrazzi e pareti per individuare segni di deterioramento; pulizia delle superfici : rimuovere foglie, detriti e sporco che potrebbero compromettere il drenaggio dell’acqua;

: rimuovere foglie, detriti e sporco che potrebbero compromettere il drenaggio dell’acqua; interventi tempestivi: agire rapidamente in caso di piccole crepe o segni di infiltrazione per evitare danni più gravi.

Foto 3_ Una strategia di manutenzione preventiva è fondamentale per prolungare la vita utile delle superfici impermeabilizzate ©Icobit Italia

L’impermeabilizzazione liquida per eliminare il problema delle infiltrazioni d’acqua Le infiltrazioni d’acqua possono rappresentare una minaccia per la sicurezza e l’integrità strutturale degli edifici, ma con le giuste soluzioni è possibile risolvere il problema in modo efficace e duraturo. I sistemi impermeabilizzanti liquidi offrono un rimedio versatile e innovativo, capace di adattarsi a qualsiasi esigenza di cantiere. Investire in prodotti di qualità e nella manutenzione periodica è la chiave per garantire la massima protezione nel tempo.



