Decreto Controlli Antincendio: la Circolare VVF con le istruzioni operative per la qualifica dei tecnici manutentori

Con il decreto del Ministero dell’Interno del 13 settembre 2024 viene modificato il decreto del 1° settembre 2021, recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».



La modifica interessa il posticipo di un anno delle disposizioni relative alla qualificazione dei manutentori antincendio, pertanto la data di riferimento diventa il 25 settembre 2025 anziché il 25 settembre 2024.



Ricordiamo che la data era già stata oggetto di ridefinizione con il D.M. del 31 agosto 2023, che slittava la data al 25 settembre 2024, inizialmente fissata al 25 settembre 2023.



Con la Circolare n. 19631 del 3 dicembre 2024, del Ministero dell’Interno, elaborata dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, vengono illustrate alcune prime istruzioni operative ed interpretative in merito al decreto ministeriale del 13 settembre 2024, che ha aggiornato il quadro normativo per la manutenzione dei presidii antincendio.



Vediamo di seguito quali indicazioni contiene la Circolare dei VVF.



Viene poi ricordato che tutte le altre disposizioni del DM 1° settembre 2021, come i criteri generali di manutenzione e sorveglianza antincendio, sono già in vigore dal 25 settembre 2022 .

Nella Circolare viene precisato che l’emanazione del decreto in questione si è resa necessaria per rispondere alle difficoltà segnalate , anche dalle principali associazioni di categoria, relative alla disponibilità di sedi di esame adeguate dotate di specifiche apparecchiature e impianti. Tali strutture, infatti, non sono ancora distribuite in maniera uniforme sul territorio nazionale. Le principali modifiche introdotte con il DM del 13 settembre 2024 riguardano:

Qualificazione dei tecnici manutentori

I tecnici manutentori qualificati eseguono gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio.



Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II del decreto del 1° settembre 2021.



Durante la fase transitoria, che terminerà il 25 settembre 2025, i manutentori potranno continuare a svolgere la propria attività a condizione che presentino l’apposita richiesta di ammissione all’esame.



Nelle more dell’espletamento delle procedure per lo svolgimento dell’esame e/o il rilascio degli attestati di idoneità, sarà possibile operare grazie al rilascio del Nulla Osta Transitorio (NOT), come specificato nella nota DCPREV n. 8191 del 17 maggio 2024. Tale nulla osta sarà rilasciato previa verifica formale della documentazione presentata e sarà valido per il singolo presidio antincendio.



L’intero iter di gestione dell’esame verrà effettuato esclusivamente per via telematica grazie all’implementazione di una specifica applicazione informatica, come dettagliato nei paragrafi successivi. Di conseguenza, saranno abrogati i seguenti modelli:

“Mod. Esami Manutentori rev01/23”, relativo alla “richiesta di ammissione all’esame per l’abilitazione a tecnico manutentore qualificato di impianti, sistemi e attrezzature antincendio”;

“Mod. A e B – Soggetti formatori/sedi d’esame”, relativo alla “richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti formatori”.

In merito all’aggiornamento della tariffa per l’attività di valutazione dei requisiti del tecnico manutentore, si precisa che coloro che abbiano già inoltrato l’istanza prima dell’entrata in vigore del DM del 13 settembre 2024 dovranno integrare il pagamento attraverso la piattaforma informatica dedicata.