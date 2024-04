Crollo del ponte Francis Scott Key a Baltimora: il ruolo della robustezza

Il drammatico crollo del ponte Francis Scott Key avvenuto a Baltimora la notte del 26 marzo scorso, a causa dell’impatto su un pilone di una nave cargo che viaggiava senza controllo per avaria tecnica, pone nuovamente l’attenzione (anche oltre oceano) sulla sicurezza delle infrastrutture esistenti.



In questo caso il collasso non è conseguenza di mancata manutenzione (il ponte era adeguatamente monitorato nel tempo), bensì di un mancato aggiornamento dell’analisi dei rischi secondo gli attuali standard di sicurezza. I quali, anche alla luce di incidenti analoghi già avvenuti su altri ponti, richiedono di prendere in considerazione anche la risposta strutturale ad un evento estremo.



Nel corso dei decenni le norme tecniche sono evolute verso un diverso e più severo concetto di sicurezza, sviluppato anche grazie all’interpretazione dei difetti connessi ai recenti crolli e aggiornato ad un livello di flusso di mezzi di trasporto indubbiamente superiore al periodo originario di progettazione.



Il ponte Francis Scott Key era stato progettato negli anni ’60 e inaugurato nel 1977, costruito a travata continua ad arco con struttura reticolare in acciaio. La parte centrale era composta da tre campate, con due serie di pilastri a mantenerle in sospensione. A quell’epoca la campata centrale di 366 metri di luce rappresentava la terza al mondo per lunghezza riferita a quella tipologia costruttiva.



Crollo ponte Baltimora: l’importanza della robustezza Uno dei requisiti richiesti dalle attuali norme tecniche è quello della robustezza, ossia della capacità della struttura di limitare i danni in caso di azioni eccezionali, quali esplosioni o urti. La sicurezza strutturale delle costruzioni si basa sul soddisfacimento delle verifiche nei confronti di diverse combinazioni di azioni di esercizio, quali permanenti, variabili e sismiche, riferite alla destinazione d’uso e alla vita nominale, con un livello di sicurezza dipendente dall’importanza della costruzione (in termini di affollamento e di danno economico).



Inoltre, alcune costruzioni di carattere strategico che rivestono una evidente importanza sull’incolumità pubblica, come ad esempio i ponti, devono altresì possedere una sufficiente capacità di evitare danni sproporzionati rispetto all’entità di azioni di carattere eccezionale (con bassa probabilità di accadimento), non comprese nelle abituali combinazioni dei carichi di esercizio, ma sufficienti a mettere in crisi la stabilità dell’intera infrastruttura con conseguenze devastanti in termini di vite umane e di impatto economico.



Nel caso del ponte Francis Scott Key, è stato sufficiente un urto localizzato, per quanto con un impatto potente se consideriamo la massa in movimento della nave cargo, a innescare un crollo repentino ad effetto domino causato dalla perdita di un appoggio.

Le misure che avrebbero potuto evitare il collasso Oltre alle necessarie analisi di sicurezza nei confronti delle resistenze residue e nella pianificazione di adeguati piani di manutenzione strutturale, una delle criticità per le infrastrutture esistenti progettate decenni fa consiste nell’aggiornamento degli scenari di rischio non contemplati nell’originaria progettazione: maggior fatica a sostenere flussi di traffico più elevati, dissesti idrogeologici più frequenti per il cambiamento climatico, atti terroristici, urti accidentali solo per fare alcuni esempi.



Nel passato i criteri di progettazione non consideravano adeguatamente i concetti di robustezza strutturale; al contrario, le infrastrutture erano caratterizzate da una limitata ridondanza strutturale per ottimizzare i costi di costruzione. Erano strutture sicure dal punto di vista statico, ma con schemi strutturali di estrema fragilità qualora un evento eccezionale avesse coinvolto anche solo un elemento portante della struttura. Per cui non deve stupire se sia sufficiente che venga meno un appoggio per far crollare in pochi secondi l’intera struttura.



Nel caso del ponte Francis Scott Key sarebbe stato utile, per esempio, prevedere delle barriere da posizionarsi attorno ai pilastri per contrastare eventuali urti delle navi o ridurre gli effetti dell’impatto accidentale, che tra l’altro non risulta essere poi così raro nella storia dei collassi dei ponti, aumentando il livello di ridondanza strutturale.



Uno dei metodi è altresì prevedere la compartimentazione, cioè la segmentazione di zone tra loro non collegate strutturalmente, per evitare che un danno localizzato coinvolga l’intera struttura proprio come è accaduto al ponte Francis Scott Key.