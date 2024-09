Sanatoria, quanto mi costi? In arrivo il listino prezzi del Salva Casa

Sanatoria, ma quanto mi costi? Al di là delle somme dovute per la presentazione del permesso di costruire o della SCIA, infatti, sono dovute, a seconda dell’intervento da sanare, delle somme a titolo di oblazione, che in alcune situazioni debbono essere determinate dai tecnici comunali.



Oggi come oggi però, una responsabilità di questo tipo, in assenza di specifiche precisazioni di legge, comporta il rischio di contestazioni e rallentamenti nelle procedure. Di qui la decisione del Ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, di varare un “listino prezzi” per tutelare i funzionari pubblici. L’annuncio nel corso dell’assemblea della Confedilizia a Piacenza.



La scaletta delle sanzioni prevista dalle norme Il decreto Salva Casa ha stabilito i costi della regolarizzazione, prevedendo che il rilascio del permesso di costruire o la SCIA in sanatoria siano sempre subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma che di base è diversificata a seconda del tipo di irregolarità, parziale o totale.



La somma inoltre varia a seconda che l’intervento realizzato presenti o meno la doppia conformità in senso “tradizionale”, ossia il rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento sia al momento della presentazione della domanda. Quando non è così il conto è più salato.

I calcoli in caso di parziale difformità o totale difformità In dettaglio in caso di parziali difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA è dovuto un importo: pari al doppio del contributo di costruzione o, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari al contributo di costruzione, incrementato del 20%;

pari al doppio del contributo di costruzione o, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari al contributo di costruzione, in presenza della doppia conformità. In questi casi, comunque, le cifre dovute per l’oblazione sono di fatto indicate dalla stessa legge. Non così invece quando si tratta di assenza o totale difformità.

La responsabilità dei tecnici Le norme prevedono infatti che in caso di assenza o difformità dalla SCIA, la somma dovuta per regolarizzare corrisponde a: un importo pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile (valutato dai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate), in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro, in assenza della doppia conformità;

in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro ove l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Se gli interventi riguardano i prospetti o mutamenti di destinazione d’uso, la sanzione pecuniaria sale al triplo dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 1.032 euro in caso di gli interventi relativi ai prospetti, mentre per gli interventi eseguiti su immobili soggetti a vincolo o all’interno del centro storico, varia da 516 a 10.329 euro.



Per le totali difformità, in sostanza, la totale responsabilità di determinare l’importo esatto della somma dovuta a titolo di oblazione ricade sul tecnico comunale, e questo lascia aperti non pochi dubbi. Di qui l’annuncio del ministro della volontà di mettere a disposizione un “listino prezzi” definito.

Un vademecum per fissare il giusto importo Salvini ha infatti preannunciato la volontà di predisporre una circolare esplicativa per indicare ai Comuni l’importo della sanzione da applicare.



“Dal momento che può esserci il dubbio di qualche dirigente comunale sulla cifra da chiedere – ha sottolineato il ministro – per evitare anche contestazioni per danno erariale, ricorsi alla Corte dei conti eccetera, faremo un vademecum, una sorta di listino prezzi, perché l’obbiettivo è quello di accelerare le pratiche di sanatoria”.



L’obbiettivo infatti è quello di sbloccare le pratiche ancora ferme negli uffici. Un impegno chiaro e definito. Sui tempi, però, nessuna indicazione.