Il consumo di suolo in Italia supera i 21 ettari al giorno

Presentato il nuovo Rapporto ambiente SNPA – Edizione 2023 del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) che raccoglie una serie di informazioni di carattere ambientale.



La pubblicazione è divisa in due parti. La prima offre un’analisi dettagliata delle realtà regionali attraverso 21 indicatori. La seconda presenta brevi articoli focalizzati su specificità regionali e attività particolarmente rilevanti di interesse collettivo.



Operativo dal 14 gennaio 2017, il SNPA è composto dall’ISPRA, ente nazionale di ricerca che coordina le attività e dalle agenzie ambientali regionali e provinciali di Trento e Bolzano. Il Sistema produce documenti tecnici essenziali come Report ambientali, Linee guida, Pubblicazioni tecniche e pareri vincolanti.



Come precisato nel documento, la fonte dei dati/indicatori analizzati è costituita dalla Banca dati Indicatori ambientali ISPRA. Gli indicatori e le relative tematiche di maggiore interesse sono stati individuati seguendo le nuove politiche ambientali (Green Deal, SDGs, VIII Programma di Azione per l’Ambiente-PAA, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR, Strategia Nazionale dello Sviluppo Sostenibile).



Bene per rinnovabili, male per le emissioni e il consumo di suolo Dall’analisi emergono i progressi nella produzione di energia da fonti rinnovabili e nell’aumento della raccolta differenziata dei rifiuti.



A ritmo più lento invece procede il miglioramento della qualità dell’aria. Buoni risultati emergono dall’agricoltura biologica, mentre si intensificano i controlli sugli impianti produttivi.



Tuttavia, sfide persistono per quanto riguarda le emissioni di gas serra, l’incidenza del turismo sui rifiuti urbani, la gestione dei rifiuti speciali e il consumo di suolo.



Quest’ultimo ultimo indicatore descrive un fenomeno preoccupante che ha raggiunto livelli allarmanti. Secondo i dati forniti dall’ISPRA, il consumo di suolo supera i 21 ettari al giorno nel nostro paese e si parla di una riduzione di suolo causata dalla trasformazione di aree non artificiali in aree artificiali, con conseguente perdita di aree naturali, seminaturali ed agricole e dei relativi servizi ecosistemici.