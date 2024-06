Consolidamento fondazioni con resine espandenti e micropali in acciaio a contrasto: il caso di un ex monastero in Toscana

Il cedimento dei terreni e delle fondazioni è una problematica sempre più diffusa. I motivi sono diversi e legati sia alle caratteristiche geologiche del territorio sia a quelle del patrimonio edilizio.



Nel primo caso parliamo speso di terreni argillosi e zone afflitte da dissesto idrogeologico mentre nel secondo parliamo di fabbricati molto datati e costruiti con criteri sicuramente non adeguati alle problematiche attuali. A questo si aggiunge un aumento di eventi estremi connessi ai cambiamenti climatici: forti siccità e alluvioni intense che determinano sicuramente un aggravio del suddetto dissesto.



Nel caso studio in oggetto si è dovuto utilizzare entrambe le nostre tecniche di consolidamento:

Tipo di problematica

Si tratta di un ex monastero ora di proprietà privata, interessato da un importante cedimento localizzato. La struttura è interamente in muratura di pietra e disposta su 2 piani fuori terra ed un piano interrato. Nel corso degli ultimi 5 anni la facciata est-sud est ha subito un dissesto che ne ha compromesso in modo grave la stabilità.



I tecnici incaricati hanno individuato nei micropali collegati con un nuovo cordolo di sottofondazione, la soluzione idonea a risolvere il dissesto ma vista la precarietà della struttura era necessario un intervento d’urgenza per stabilizzare il muro prima di eseguire gli scavi e i pali.