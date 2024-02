Concorso scuola secondaria: prova scritta dal 13 al 19 marzo, come prepararsi

È stato finalmente pubblicato il diario della prova scritta del Concorso Straordinario ter per la scuola secondaria, a cui potevano partecipare, lo ricordiamo, anche candidati in possesso di lauree di tipo tecnico o, ad esempio, diploma di geometra. Le domande erano da inviare entro il 9 gennaio scorso.



Le prove scritte si terranno dal 13 al 19 marzo 2024 nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione (anche se alcune regioni sono state aggregate in base al numero di posti assegnati). In base al numero dei candidati, le prove potranno svolgersi in più sessioni mattutine e pomeridiane.



Si ricorda che i posti disponibili sono aumentati da 20.575 a 29.314 complessivi, e che hanno inoltrato correttamente domanda 303.687 candidati.

Alla luce della pubblicazione del calendario delle prove, vediamo come si svolgerà la selezione e come prepararsi al meglio.

Concorso scuola straordinario ter: prove di selezione La procedura di selezione del Concorso Scuola straordinario ter per la scuola secondaria si articolerà in tre fasi, così organizzate: Prova scritta unica consistente in un test a risposta multipla volto ad accertare le seguenti competenze: pedagogiche, psicopedagogiche, lingua inglese;

Prova orale, volta ad accertare le competenze dei candidati riguardo alla specifica classe di concorso o tipologia di posto;

Valutazione dei titoli. Per conoscere le materie su cui verteranno la prova scritta e la prova orale è necessario consultare l’Allegato A di cui all’articolo 10 del Decreto ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023, che contiene i programmi.

Concorso scuola straordinario ter: prova scritta La prova scritta, valida per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali il candidato partecipa. è computer-based e ha una durata di 100 minuti. La prova è composta da 50 quesiti a risposta multipla, così ripartiti: 40 quesiti a risposta multipla volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, così distribuiti: 10 quesiti di ambito pedagogico; 15 quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all’inclusione; 15 quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione;

a risposta multipla volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, così distribuiti: 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue; 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

Concorso scuola straordinario ter: prova orale posti comuni La prova orale per i posti comuni è volta ad accertare in particolare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa, secondo quanto previsto dal già citato Allegato A al Decreto ministeriale, e le competenze didattiche generali, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all’uso delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.



A tal fine, nel corso della prova orale si svolge anche un test didattico specifico, che consiste in una lezione simulata.

Concorso scuola straordinario ter: prova orale posti di sostegno La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al medesimo Allegato A e valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all’alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’impiego didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali.



Anche in questo caso si dovrà svolgere una lezione simulata.

