Agenzia Entrate cerca altri professionisti tecnici: nuovi bandi in arrivo

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto il programma di pubblicazione di nuovi bandi di concorso per il reclutamento di funzionari e dirigenti tra il secondo semestre del 2024 e il primo semestre del 2025. Considerando i numeri previsti, questi concorsi rappresentano un’ottima opportunità anche per coloro che possiedono una formazione tecnica, in particolare nelle discipline di ingegneria, architettura e affini.



I professionisti tecnici selezionati nell’ambito di queste procedure potranno non solo operare in ambito tecnico, ma anche contribuire a progetti di miglioramento infrastrutturale e logistico di grande rilevanza per l’Agenzia delle Entrate. Vediamo i dettagli.

Suggeriamo: FORMATO CARTACEO Contratti Pubblici dopo il Nuovo Codice (D.Lgs. 36/2023) Il Manuale è un ottimo strumento di preparazione e aggiornamento sul Codice dei Contratti pubblici alla luce delle novità normativa introdotte dal D.lgs. 36/2023.I Contratti pubblici sono da sempre uno degli argomenti più ri- chiesti durante le prove dei concorsi pubblici e le novità introdotte dal D.lgs. 36/2023, in vigore dall’1 luglio 2023, sono e saranno oggetto delle prove concorsuali.Questo volume si presenta come lo strumento di studio e aggiornamento ideale per i candidati:- illustra in maniera chiara e completa i principi, le regole e le disposizioni fondamentali introdotte dal nuovo Codice dei contratti;- sintetizza i concetti fondamentali grazie alle utilissime mappe concettuali collegate a 15 videolezioni di spiegazione e commento a cura dell’autore;- presenta una tavola di corrispondenza tra gli articoli del vecchio e quelli del nuovo Codice;- permette di ripassare gli argomenti principali grazie ad un questionario con risposta commentata.Disponibile nella sezione online collegata al libro, oltre alle 15 videolezioni, un’Appendice normativa.Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense. Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2023 29.45 € Scopri di più

Concorsi Agenzia Entrate Tecnici, fine 2024 – inizio 2025 Tra la fine del 2024 e il primo semestre del 2025, come indicato nel documento diffuso in questi giorni dall’ente stesso, l’Agenzia delle Entrate prevede di pubblicare bandi per il reclutamento di nuovi funzionari e tecnici, che andranno ad aggiungersi a quelli già al momento in corso (concorso per 148 Funzionari Risorse Umane, per 50 Funzionari ICT e per 27 posti vari profili in Valle d’Aosta).



In particolare, per chi possiede competenze e titoli in ambito tecnico, ci saranno due concorsi di particolare rilevanza. Vediamoli, insieme ai requisiti di partecipazione e alle materie su cui prepararsi.

1. Concorso per 60 funzionari tecnici per servizi tecnici e processi di logistica Questo concorso è indirizzato a professionisti specializzati nella gestione tecnica degli immobili, nella direzione dei lavori e nella supervisione delle gare d’appalto. I funzionari saranno anche responsabili delle attività legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla conformità normativa degli edifici utilizzati dall’Agenzia. I requisiti per la partecipazione saranno i seguenti: Laurea triennale in Ingegneria Civile e Ambientale (L-07), Ingegneria Industriale (L-09), Scienze dell’architettura (L-17), o Scienze e tecniche dell’edilizia (L-23).

In alternativa, Laurea magistrale in Ingegneria Civile (LM-23), Ingegneria dei Sistemi Edilizi (LM-24), Ingegneria della Sicurezza (LM-26), Architettura del Paesaggio (LM-03), Architettura e Ingegneria Edile-Architettura (LM-04), o titoli equiparati. Le materie d’esame, su cui sarà valutata la preparazione dei candidati, saranno: Diritto dei contratti pubblici

Diritto amministrativo e civile

Normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi

Testo Unico dell’Edilizia

Normativa tecnica sulle costruzioni

2. Concorso per 6 funzionari tecnici per l’Osservatorio del Mercato Immobiliare Questi professionisti saranno coinvolti nell’analisi e nella gestione dei dati immobiliari, collaborando alla determinazione delle quotazioni degli immobili e degli affitti. Saranno anche responsabili dell’elaborazione di statistiche immobiliari e della realizzazione di studi di settore. I requisiti per la partecipazione saranno i seguenti: Laurea triennale in Statistica (L-41), Ingegneria Civile e Ambientale (L-07), Scienze Economiche (L-33).

In alternativa, Diploma di laurea in Ingegneria Civile, Economia e Commercio, Statistica o Scienze Statistiche e Attuariali, oppure laurea magistrale o specialistica equivalente. Le materie d’esame, su cui sarà valutata la preparazione dei candidati, saranno: Elementi di diritto amministrativo e civile

Statistica e tecniche di data analysis

Economia ed estimo immobiliare

Sistemi catastali e cartografia

Concorsi per tecnici Agenzia Entrate, preparazione I candidati interessati ai concorsi che saranno banditi dall’Agenzia delle Entrate devono prepararsi su un ampio ventaglio di materie, che spaziano dal diritto amministrativo alla normativa edilizia, con particolare enfasi sulle tecniche di gestione della sicurezza e sugli aspetti normativi delle costruzioni pubbliche.



La conoscenza di software di analisi dati e la capacità di applicare nozioni tecniche e normative saranno fondamentali per affrontare con successo le prove d’esame. Intanto consigliamo i seguenti volumi: