Come il Common Data Environment può rivoluzionare i progetti nelle costruzioni

Nella gestione di un progetto digitale, sia in 2D con la documentazione che in 3D attraverso l’uso di modelli informativi tridimensioni, le piattaforme di collaborazione devono essere adeguate agli obiettivi, neutrali rispetto ai software utilizzati e applicabili a progetti di qualsiasi tipologia e dimensione.



Nell’articolo, il caso studio presentato da Frasil, descrive l’utilizzo di Catenda Hub per la gestione e la collaborazione tra team nella progettazione di un edificio evidenziando le principali funzionalità implementate nel processo di sviluppo del progetto digitale.



Perché utilizzare il CDE nei progetti? Durante la fase di progettazione del progetto, le informazioni fluiscono dal cliente alle aziende, dalle aziende all’appaltatore e dall’appaltatore al cliente. Gli scambi di e-mail possono a volte durare diversi mesi, durante i quali le informazioni possono andare perse.



Il Common Data Environment (CDE) centralizza tutte le informazioni e i documenti necessari per il progetto in un’unica area comune. Il CDE ospita le ultime versioni dei modelli e dei documenti. Gli utenti del team di progetto hanno accesso simultaneo alle stesse informazioni, aggiornate e all’ultima versione disponibile.



Comunicazione e scambi sono centralizzati sulla piattaforma. Il BCF (BIM Collaboration Format) è il mezzo di comunicazione per il BIM e all’interno del Common Data Environment. Questo formato consente la creazione di “topic” da risolvere, direttamente collegate al modello e visibili a tutti i membri del progetto. In questa prospettiva, il cliente ha la possibilità di monitorare ogni fase del progetto.

Catenda: l’ambiente di condivisione dei dati open CDE Con il progressivo sviluppo del BIM, sono emerse sul mercato diverse piattaforme collaborative. Possiamo considerare come caso studio l’uso di Catenda in un progetto della società francese Frasil, che ha testato la maggior parte di piattaforme collaborative in commercio e ha scelto il Common Data Environment (CDE) di Catenda.



L’ecosistema software di Catenda supporta la gestione completa del ciclo di vita dei progetti strutturali e infrastrutturali. Catenda Hub è una piattaforma online per la condivisione e la gestione dei dati (ACDat) sviluppata per adottare un approccio openBIM e openSystem.



La piattaforma consente di organizzare, gestire e visualizzare la documentazione; interrogare, gestire e visualizzare modelli tridimensionali nei formati IFC, nuvole di punti e CityGML; e collaborare tramite il formato aperto BCF.



L’integrazione con software esterni è resa possibile grazie a plug-in integrati o, per esigenze di personalizzazione specifica, attraverso API seguendo un approccio openCDE.

Il modello tridimensionale informative facile e accessibile “The visualization of the models is simple and intuitive. With a few clicks, project members can make cuts and thus hide and display the elements they need.” – “La visualizzazione dei modelli è semplice e intuitiva. Con pochi clic, i membri del progetto possono effettuare sezioni e quindi nascondere o visualizzare gli elementi di cui hanno bisogno” affermano i fondatori di Frasil.

Fig.1_Vista tridimensionale del modello MIA: vista globale ©Catenda.com

Fig.2_Vista tridimensionale del modello MIA: vista sezione orizzontale ©Catenda.com

È possibile visualizzare tutti gli elementi geometrici ed interrogare o assegnare informazioni negli oggetti.

Gli utenti di Catenda possono misurare distanze tra gli oggetti presenti tra i modelli. Nell’esempio seguente, per una misurazione tra due punti, gli utenti ottengono la distanza esatta, oltre alla sua suddivisione rispetto a tutti gli assi geometrici.

Fig.3_Misurazioni di una stanza del modello MIA ©Catenda.com

Fig.4_Misurazioni di una stanza del modello MIA ©Catenda.com

La freccia rossa sul piano 2D, in basso a destra, consente agli utenti di individuare il punto di vista attuale. Gli utenti possono anche muoversi all’interno del modello 3D spostando questa freccia nel piano 2D. I membri del progetto non visualizzano solo i modelli, ma anche le informazioni. Ad esempio, se un utente clicca su una parete, può vedere il suo type (cartongesso, mattoni, finiture, ecc.). Se l’utente clicca su un pavimento, sarà in grado di verificare che il pavimento sia stato approvato.



Questa funzionalità consente di centralizzare, da un lato, le informazioni geometriche del progetto e, dall’altro, tutte le informazioni tecniche relative alla sua progettazione e costituzione! Questa è la base del BIM. Gli utenti possono collegare documenti contenenti informazioni aggiuntive agli oggetti in modo da poter controllare visivamente e tecnicamente il loro progetto di costruzione e ristrutturazione.

Come centralizzare, organizzare e validare i tuoi documenti Uno degli obiettivi principali di un ambiente di condivisione dei dati è centralizzare le informazioni del progetto. Con questo obiettivo, i membri del progetto non dovranno più cercare nelle proprie e-mail i dati di cui hanno bisogno. I modelli vengono aggiornati sistematicamente man mano che il progetto avanza nella fase di progettazione e durante l’esecuzione, grazie ai dati forniti dalle aziende. Tutti i soggetti coinvolti nel progetto hanno accesso alle stesse informazioni, riducendo così il numero di errori.



Per quanto riguarda i documenti, Catenda consente di organizzarli tramite una struttura ad albero di cartelle, definita dagli utenti. Tutte le informazioni sono conservate nell’area comune, favorendo una migliore comunicazione tra tutti gli attori del progetto. “This is objectively the best way to ensure communication without loss of information or communication errors” – “Questo è obiettivamente il modo migliore per garantire una comunicazione senza perdita di informazioni o errori di comunicazione“ affermano i fondatori.



Il processo di validazione di Catenda rappresenta una risorsa fondamentale. Consente di definire un flusso di validazione per i documenti caricati dagli utenti sulla piattaforma. Questo sistema dinamico genera automaticamente una notifica di approvazione per ogni documento quando viene convalidato, registrando ogni passaggio e creando una cronologia dettagliata delle decisioni prese durante il processo di validazione.

Addio e-mail e fogli di calcolo: come promuovere la collaborazione ad un altro livello Un “topic” è un’osservazione stabilita da un Utente o team che richiede l’azione di uno o più altri utenti per cambiarne lo stato, fino a quando il topic non viene completamente risolto. È la chiave per la collaborazione nel progetto.



Prendiamo un esempio concreto: le dimensioni di una stanza. Quando si definiscono gli spazi, una proposta di modello viene pubblicata nell’ambiente di condivisione dei dati (CDE). Grazie al visualizzatore 3D di Catenda, gli utenti possono facilmente vedere che alcuni spazi necessitano di essere ridimensionati. A questo punto, l’utente può creare un topic per notificare il cambiamento desiderat: il topic sarà collegato alla posizione nel piano. L’utente può scrivere commenti e impostare una scadenza. Gli utenti del progetto possono quindi comunicare in modo continuo, visivo e dinamico attraverso questi topic.



“In addition to the practical aspect between client and project manager, we are working with all project stakeholders. The project members can see all the requests that are created for the

companies, the imposed resolution deadlines, the precise locations and the definition of the elements to be modified or adjusted” – “Oltre all’aspetto pratico tra cliente e project manager, stiamo lavorando con tutti i soggetti coinvolti nel progetto. Gli utenti del progetto possono vedere tutte le richieste create per le aziende, i milestone per ogni segnalazione, le posizioni precise e la definizione degli elementi da modificare o regolare” spiegano i fondatori.



Dal punto di vista del cliente, può controllare e monitorare lo stato del progetto. Può accedere a tutte le informazioni, tra cui i topic aperti o chiusi. “It’s a real learning path for those who want it,” – “È un vero percorso di apprendimento per chi lo desidera” affermano i fondatori.



“Catenda Hub is a powerful tool that brings a lot of rigor, transparency and knowledge to those who want it. Catenda Hub has emerged as the best choice to ensure the ideal customer journey.” “Catenda Hub è uno strumento potente che porta molta stabilità, trasparenza e conoscenza a chi lo desidera. Catenda Hub è emerso come la scelta migliore per garantire il percorso ideale del cliente” affermano Luara Fabricio e Julien Durieux, Co-founders di Frasil Fondatori di Frasil.

Catenda Hub: la soluzione aperta che trasforma il processo BIM in un sistema integrato La piattaforma di condivisione dei dati Catenda Hub è un sistema che si integra perfettamente nel flusso di lavoro BIM durante tutte le fasi: progettazione, costruzione e manutenzione. L’adozione di standard aperti favorisce una collaborazione neutra e fluida tra tutte le parti coinvolte.



Come evidenziato nell’articolo, la progettazione BIM non si limita alla creazione di modelli tridimensionali ma include l’intera gestione di dati e informazioni necessari per caratterizzare e ottimizzare il processo progettuale. Catenda Hub offre un sistema aperto, flessibile e tracciabile, che consente di gestire e centralizzare documenti 2D, modelli 3D e di facilitare la collaborazione tramite l’utilizzo di topics. Questo approccio è fondamentale per migliorare la produttività e ottimizzare la gestione delle opere.



