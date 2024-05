Come scegliere i condizionatori giusti per affrontare l’estate

I meteorologi non danno scampo: sarà un’estate molto calda. Nonostante la primavera sia partita un po’ sottotono e con frequenti piogge, addirittura riportando temperature al limite dell’invernale, i prossimi mesi soffriremo per l’impennata di gradi.



Come fare per proteggere il comfort abitativo? Sicuramente iniziare a pensare alla scelta di un impianto di climatizzazione può fare la differenza.



Ma come scegliere quello giusto? Quali parametri considerare? Vediamo meglio di seguito quali sono gli aspetti a cui prestare attenzione nella scelta del condizionatore.



Attenzione ai consumi in bolletta Partiamo con una grande problematica che frena in molti: l’impatto sulla bolletta. Se in inverno a gravare sulle spese familiari ci pensano i caloriferi e il riscaldamento, in estate la preoccupazione è che la luce schizzi alle stelle non dando un attimo di sollievo alle proprie finanze.



Ma se vi dicessimo che ci sono delle soluzioni? Bisogna guardare l’etichetta energetica.



Le aziende top di gamma, propongono prodotti sia monosplit che multisplit altamente performanti che non vanno a generare un consumo elettrico eccessivo: ne sono un esempio i condizionatori Mitsubishi che con etichette A++ e A+++ che arrivano a gestire circa 160 kWh all’anno.



Qualche consiglio in più per evitare di vedere lievitare troppo la bolletta: utilizzo intelligente del termostato . Impostate i gradi del condizionatore a una temperatura confortevole ma ragionevole. Ad esempio, mantenere la temperatura interna intorno ai 24-25°C può aiutare a ridurre i consumi energetici senza sacrificare il comfort;

. Impostate i gradi del condizionatore a una temperatura confortevole ma ragionevole. Ad esempio, mantenere la temperatura interna intorno ai 24-25°C può aiutare a ridurre i consumi energetici senza sacrificare il comfort; manutenzione regolare . Filtri puliti e un sistema in buone condizioni lavorano più efficientemente, consumando meno energia. La manutenzione regolare include la pulizia dei filtri ogni mese durante l’uso intenso e la verifica che l’unità esterna sia libera da detriti e ostruzioni;

. Filtri puliti e un sistema in buone condizioni lavorano più efficientemente, consumando meno energia. La manutenzione regolare include la pulizia dei filtri ogni mese durante l’uso intenso e la verifica che l’unità esterna sia libera da detriti e ostruzioni; uso di tende e tapparelle . Minimizzate l’esposizione diretta al sole chiudendo tende e tapparelle durante le ore più calde del giorno;

. Minimizzate l’esposizione diretta al sole chiudendo tende e tapparelle durante le ore più calde del giorno; sfrutta la ventilazione naturale. Nei giorni meno caldi o nelle ore più fresche, come la sera o la notte, spegni il condizionatore e apri le finestre per lasciar entrare l’aria fresca.

Multisplit o monosplit? Molto probabilmente vi sarete chiesti se nella vostra abitazione risulti più conveniente scegliere un monosplit o un multisplit, proviamo a capire le differenze.



La prima tipologia si compone di una sola unità interna che comunica con una esterna: è perfetto per una singola stanza, una casa di piccola metratura o un open space.



I secondi, invece, collegano più unità interne a una singola unità esterna risultando perfetta per case o uffici con più stanze che necessitano di controllo individuale della temperatura in ciascun ambiente. Anche se l’investimento iniziale e i costi di installazione sono maggiori, i sistemi multisplit offrono una maggiore flessibilità e efficienza per raffreddare più aree contemporaneamente.

La dimensione dell’ambiente da rinfrescare Per scegliere il trattamento aria adeguato, è fondamentale considerare la dimensione dello spazio che necessita di raffreddamento. Misura la superficie in metri quadrati e considera un condizionatore che abbia una capacità di raffreddamento adeguata, generalmente espressa in BTU. Un calcolo approssimativo prevede circa 80-100 BTU per metro quadrato.

Considerate i dB di rumorosità Il rumore è un importante fattore di disturbo, specialmente in camere da letto o in aree destinate al riposo. I modelli più silenziosi hanno generalmente un livello di decibel (dB) basso; è consigliabile scegliere modelli che mantengano i livelli sotto i 50 dB per garantire un ambiente tranquillo.

I benefici di un condizionatore smart I condizionatori smart con connettività Wi-Fi donano alcuni vantaggi che migliorano notevolmente l’usabilità e l’efficienza del sistema di climatizzazione domestica.



Per prima cosa si controllano la temperatura e altre impostazioni comodamente tramite un’app sul proprio smartphone o tablet, indipendentemente dalla propria ubicazione ma è soprattutto la totale personalizzazione a conquistare: in pochi clic si richiede il funzionamento solo durante determinate ore, aiutando a ridurre i consumi inutili e a risparmiare sulla bolletta energetica.



I più smart si integrano perfettamente con sistemi di casa intelligente, come Google Home o Amazon Alexa, facilitando il controllo persino tramite comandi vocali. Le app associate spesso mettono a disposizione analisi dettagliate e rapporti sull’uso dell’energia, aiutando ad ottimizzare gli sprechi e tenendo più facilmente sotto controllo le spese.