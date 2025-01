Come gestire i costi nei progetti di architettura e ingegneria con il supporto del BIM

FORMATO CARTACEO

Questo volume si presenta come una guida indispensabile per ingegneri, architetti, geometri e tecnici del settore pubblico e privato che desiderano approfondire le metodologie di gestione economica in ambiente BIM. Attraverso un’esposizione chiara e rigorosa, l’Autore esplora la quinta dimensione del BIM, quella economica, dimostrando come l’integrazione tra dati economici e modelli tridimensionali consenta un controllo accurato dei costi durante l’intero ciclo di vita del progetto.Il testo affronta con competenza temi fondamentali come il Quantity Take Off, la progettazione economica e l’utilizzo di software dedicati, includendo anche riferimenti pratici e normativi. L’opera si arricchisce con il case history del progetto di riqualificazione dello Stadio “A. Franchi” di Firenze, offrendo un esempio concreto di applicazione delle metodologie descritte.Grazie alla sua impostazione didattica e alla completezza dei contenuti, il libro rappresenta uno strumento prezioso per:- professionisti del settore che desiderano aggiornare le proprie competenze;- enti pubblici impegnati nella digitalizzazione dei processi progettuali;- giovani tecnici interessati a padroneggiare le tecnologie emergenti.Con uno stile diretto e autorevole, l’Autore offre una sintesi perfetta tra teoria e pratica, dimostrando come l’adozione del BIM possa tradursi in un significativo vantaggio competitivo per la gestione delle opere edilizie.Giampiero Brionilaureato in Ingegneria Edile presso il Politecnico di Milano ed in Architettura presso lo stesso ateneo, Cost Engineer BIM Manager certificato, ha promosso la costituzione di B&B Progetti (società di ingegneria di Milano specializzata nell’ingegnerizzazione di progetti edilizi), dove ricopre il ruolo di Direttore Generale e Responsabile del Settore Ricerca e Sviluppo. Impegnato nell’ambito del Building Information Modeling (BIM), svolge attività di Project Manager, Cost Engineer, Progettista e BIM Manager. Ha partecipato come relatore a workshop e a corsi di formazione in materia di BIM e Ingegneria Economica ed è autore di articoli apparsi sulla stampa specializzata. Già componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Ingegneria Economica (AICE), della International Cost Measurement Standards Coalition (ICMS) e del tavolo tecnico UNI dedicato al BIM, è membro della Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

Giampiero Brioni | Apogeo Education – Maggioli Editore 2025