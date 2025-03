CityOval Milano: SECAP impegnata nella ristrutturazione dello storico Palazzo delle Scintille

SECAP — azienda leader nel settore dell’edilizia e delle costruzioni — è General Contractor per la riqualificazione di CityOval Milano, il futuro centro multifunzionale per grandi eventi nel cuore della città, promosso da CityLife S.p.A. e Generali.



Il progetto, che vede SECAP impegnata nella trasformazione dello storico ex Padiglione Tre della Fiera Campionaria, conosciuto anche come Palazzo delle Scintille, prevede un importante intervento di recupero architettonico e strutturale per restituire alla città un’area di oltre 8.200 mq, in grado di ospitare eventi culturali, artistici e sportivi di rilievo internazionale.



Foto 1_Prospetto Palazzo delle Scintille, ex Padiglione Tre della Fiera Campionaria ©SECAP

Foto 2_Interno cupola, alta 31 metri, ex Padiglione Tre della Fiera Campionaria ©SECAP

Gli interventi principali e la fine lavori Tra gli interventi principali, SECAP si sta occupando del consolidamento della cupola, alta 31 metri e del solaio di copertura, oltre all’ammodernamento degli impianti tecnologici per garantire massima sicurezza e sostenibilità. Verranno realizzate una nuova lobby e un corpo scale per migliorare l’accesso al primo piano, che sarà dedicato alla ristorazione, e verranno introdotti sistemi di illuminazione e diffusione sonora all’avanguardia. L’edificio storico conserverà inoltre il fascino dell’architettura e dei decori in stile tardo-liberty.



L’intervento al CityOval è per SECAP un progetto totalmente in linea con la filosofia del buon costruire rappresentato dalla promessa di creare spazi che arricchiscono la vita delle persone, oggi e domani, per il bene delle generazioni future. Le numerose maestranze impiegate in cantiere, guidate dai valori di solidità, etica, competenza, appartenenza e passione, lavorano quotidianamente per portare nuova luce in questo luogo simbolico con l’impegno a costruire in modo sostenibile, per lasciare in dono alle persone e al pianeta un posto in cui vivere meglio.



Il completamento dell’arena centrale è previsto entro la fine del 2025, con l’inaugurazione ufficiale nei primi mesi del 2026.

Foto 3_Interni Palazzo delle Scintille, ex Padiglione Tre della Fiera Campionaria ©SECAP

Foto 4_Lavori di riqualificazione. Il completamento dell’arena centrale è previsto entro la fine del 2025 ©SECAP

Chi è SECAP SECAP — Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero — con sede a Torino e a Milano, è un’azienda nata nel 1985, specializzata nel settore delle costruzioni e degli appalti pubblici e privati. Con una lunga e diversificata esperienza nella realizzazione di progetti edilizi complessi che spaziano dalle opere infrastrutturali e residenziali fino agli interventi di restauro e riqualificazione urbana, Secap fonda ogni intervento sul principio del buon costruire: un impegno etico e professionale che guida un team di oltre 100 professionisti nel creare luoghi che ispirano, accolgono e uniscono le persone, promuovendo il benessere collettivo, attraverso un’edilizia responsabile e attenta che coniuga innovazione tecnologica e rispetto per l’ambiente.



