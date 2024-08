Cedimenti abitazione: il caso studio di consolidamento con micropali precaricati

È frequente che una struttura costruita con due piani di appoggio diversi presenti dei dissesti legati a cedimenti differenziali delle fondazioni. Parliamo di una situazione che capita spesso di incontrare nei sopralluoghi in giro per l’Italia: una porzione dell’ edificio è costruita con un piano interrato o seminterrato e un’altra ha fondazioni poco profonde, senza piano interrato. Non è detto che debba sempre essere oggetto di problemi ma spesso lo è.



Perché? A fare la differenza è sempre il modello geotecnico del terreno, infatti se i primi metri sono molto compressibili o comunque soggetti a movimenti “stagionali”, è molto probabile che la porzione con piano cantina interrato e fondazioni più profonde risulti stabile mentre l’altra porzione abbai segnali di dissesto e crepe nei muri e nei pavimenti.



I terreni della Bassa Pianura Ferrarese sono materiali di origine alluvionale, geotecnicamente parlando molto giovani. Pertanto succede spesso che siano anche molto compressibili soprattutto nei primi strati, più superficiali. Per questo una volta sovraccaricati dal peso di una costruzione, se questo sovraccarico non è omogeneamente distribuito o interessa strati a caratteristiche differenti, i cedimenti differenziali possono essere significativi e creare distorsioni che la struttura potrebbe non sopportare.



In questa case history parliamo proprio di questo problema e del sistema di Pali Precaricati applicato al recupero di un edificio residenziale interessato da un grave cedimento differenziale a Comacchio (FE).



Foto 1_Micropali precaricati collegati con piastre in acciaio, direttamente alla fondazione esistente, per stabilizzare il cedimento di una abitazione civile sita a Comacchio

Tipo di dissesto Si tratta un’abitazione costruita parzialmente con piano seminterrato ed in parte senza. La parte senza piano seminterrato ha manifestato da subito movimenti di assestamento più pronunciati andati poi peggiorando. La struttura è costruita su fondazioni rettangolari in cemento armato di buona qualità.



La presenza di terreni molto compressibili soprattutto nei primi strati, associata probabile errata regimazione delle acque, ha determinato nel tempo un importante cedimento di metà della struttura. La deformazione subita dalla struttura ha generato quindi un quadro fessurativo con crepe a 45° allarmanti.



Vista la gravità del dissesto e la presenza di terreni scadenti fino a profondità elevate, ci si è orientati da subito verso un intervento di sottofondazione con pali di piccolo diametro.



I tecnici del committente hanno individuati i Pali Precaricati SYStab come soluzione più idonea per risolvere il dissesto e stabilizzare la struttura.

Foto 2_L’intervento ha previsto una sottofondazione con pali di piccolo diametro. I Pali Precaricati SYStab sono risultati la soluzione più idonea

Consolidamento fondale con pali precaricati La metodologia di palificazione di SYStab consiste nel fissare alla fondazione esistente idonee piastre in acciaio. Questa carpenteria metallica permette di sfruttare il contrasto offerto dalla struttura per l’infissione dei pali nel terreno con i martinetti idraulici, impostati sui collari delle piastre stesse. L’infissione avviene in modo graduale, senza produzione di vibrazioni dannose per la sovrastruttura lesionata e senza necessità di un preforo.



L’intervento si è svolto, in questo caso, secondo le seguenti fasi operative: scavo per rendere accessibile la fondazione esistente;

fissaggio delle piastre in acciaio mediante barre filettate e ancorante chimico;

infissione dei pali con monitoraggio delle pressioni di installazione, fino al raggiungimento delle portate/profondità di progetto;

esecuzione della prova di carico a gradini secondo normativa;

precarico di ogni micropalo con pressioni superiori a quelle di esercizio (fase estremamente importante e caratteristica peculiare di questo tipo di palo, consente di garantire l’efficacia del collegamento e scongiurare assestamenti futuri, rendendo il palo immediatamente attivo!);

fissaggio finale di tutti i pali al collare delle piastre, mediante bulloni in acciaio ad alta resistenza;

rinterro e ripristini delle pavimentazioni esterne.

Foto 3_La metodologia di palificazione di SYStab consiste nel fissare alla fondazione esistente idonee piastre in acciaio

Vantaggi del consolidamento fondale Il consolidamento fondazioni con micropali precaricati ha permesso di stabilizzare definitivamente la porzione di edificio senza piano interrato, ridando sicurezza e permettendo il ripristino delle fessurazioni sulle murature portanti.



La metodologia di consolidamento illustrata, ha molti vantaggi rispetto alle tradizionali tecniche: tempi di messa in opera molto rapidi rispetto alle metodologie classiche;

non produce alcun materiale di risulta;

non vengono impiegati normalmente né fanghi né acqua (cantiere asciutto idoneo anche in ambienti stretti e interni);

non produce alcuna vibrazione dannosa per le sovrastrutture;

precarico per l’annullamento dei cedimenti primari per tutti i pali;

la portata di ogni micropalo viene testata in corso d’opera;

possibilità di sollevamenti e recupero della planarità se la struttura lo consente e ne ha necessità. L’opera complessiva per quanto concerne la fase di infissione micropali, è durata solamente 5 giorni ed ha consentito l’infissione di 18 micropali 114 millimetri di diametro e profondità media 13,5 metri, compreso il fissaggio finale dei pali alle piastre in acciaio che garantiscono la sicurezza del risultato finale di trasferimento dei carichi.



La tecnologia impiegata ha consentito di eseguire velocemente i pali, con disagi minimi e senza produrre sollecitazioni dannose per la struttura abitata.

Foto 4_La tecnologia impiegata ha consentito di eseguire velocemente i pali, con disagi minimi e senza produrre sollecitazioni dannose per la struttura abitata

Foto 5_L’intervento ha previsto l’infissione di 18 micropali 114 millimetri di diametro e profondità media 13,5 metri

