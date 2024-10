Capriate in legno: da Sicurtecto un manuale gratuito con le indicazioni utili per l’ispezione

Nella manutenzione degli edifici esistenti è importante valutare diversi aspetti delle costruzioni, in questo articolo vogliamo porre l’attenzione su una delle componenti strutturali che risulta maggiormente esposta a sollecitazioni e agenti atmosferici: la capriata.



Le capriate in legno sono elementi cruciali per la sicurezza, in quanto sono le componenti strutturali che sorreggono la copertura e che devono trasferire i carichi in modo adeguato all’edificio sottostante.



Richiedono attenzione nel tempo, in quanto sono elementi vivi. Possono subire degradi, sollecitazioni e dissesti che mettono a rischio la stabilità della copertura. Le criticità possono evolversi lentamente oppure rimanere latenti per anni, attivandosi improvvisamente quando la struttura viene sollecitata da fattori esterni, come azioni sismiche, nevicate o anche solo da forti venti.

Ignorare i dissesti può compromettere la stabilità delle capriate, portando a cedimenti della copertura e, in alcuni casi, anche dell’intero edificio.

Foto 1_Le capriate possono subire degradi, sollecitazioni e dissesti che mettono a rischio la stabilità della copertura ©Sicurtecto Srl

Come capire se la capriata è sicura? Per capire se la capriata si mantiene stabile nel tempo, il primo passo è fare delle ispezioni visive. Il sopralluogo ci permette di individuare preventivamente segnali e campanelli d’allarme, da valutare attentamente.



Fare ispezioni preventive sulle capriate è già una forma di manutenzione. Permette di acquisire consapevolezza sullo stato di salute, conoscere situazioni da tenere sotto controllo, poter pianificare eventuali interventi prima che si verifichino danni.

Il Manuale per l’ispezione delle capriate lignee Per guidare i tecnici nella valutazione delle capriate è disponibile il Manuale di Ispezione delle capriate Lignee: una guida gratuita con foto di esempio e suggerimenti operativi per condurre sopralluoghi nelle capriate.



Il manuale è studiato per accompagnare attraverso ogni fase dell’analisi, facilitando così la conoscenza delle capriate e l’interpretazione di eventuali segnali critici. Un supporto per fare una prima valutazione delle capriate in autonomia e poter riconoscere gli indicatori più rilevanti per la loro sicurezza.



Principali contenuti del Manuale per l’ispezione delle capriate Lignee: cosa sapere prima di un sopralluogo sulle capriate;

da dove iniziare un’ispezione;

i segnali di dissesto: come riconoscerli;

difettosità e degradi del legno;

sostituire o consolidare: come mantenere sicure le capriate.

Foto 2_Il Manuale per l’ispezione delle capriate lignee, realizzato da Sicurtecto Srl, è scaricabile gratuitamente

Come riconoscere i segnali di criticità Il cuore del manuale è legato alla lettura dei campanelli d’allarme che si possono riscontrare sul campo e che aiutano a riconoscere problemi di stabilità delle capriate. Questo aspetto è molto importante per la manutenzione preventiva di un edificio, perché riconoscendo i campanelli d’allarme è possibile disinnescare situazioni di rischio in via preventiva.



In particolare, si concentra sulle vulnerabilità strutturali più diffuse e sui relativi campanelli d’allarme: problema di capriate spingenti;

rischio ribaltamento capriate;

criticità negli appoggi;

criticità nei nodi;

disallineamento del monaco.

Il manuale descrive ciascuna di queste problematiche e riporta diversi esempi, fotografie e descrizioni di segnali a cui prestare attenzione. È inoltre presente un capitolo dedicato agli aspetti non strutturali da considerare nel sopralluogo, per cui include una sezione sulla valutazione dello stato di conservazione del legno e chiude con gli aspetti da esaminare per scegliere come risolvere eventuali problemi riscontrati.



L’invito del manuale è quello di dare il giusto peso alla valutazione delle capriate all’interno della manutenzione degli edifici, ricordando che con un sopralluogo si possono cogliere segnali importanti per la conoscenza e la sicurezza delle strutture su cui si opera.



Il manuale è un supporto creato da Sicurtecto Srl, società che si occupa di messa in sicurezza degli edifici da oltre 35 anni, e che ha un team dedicato alla conservazione delle capriate lignee. Il manuale rientra nelle attività divulgative promosse da Sicurtecto in favore della prevenzione e della conoscenza delle capriate. Inoltre, Sicurtecto Srl si occupa anche di veri e propri interventi di presidio delle capriate lignee e ha brevettato il consolidamento conservativo Resistecto.

Foto 3_Sicurtecto Srl esegue interventi di presidio delle capriate lignee e ha brevettato il consolidamento conservativo Resistecto

Per maggiori informazioni

sicurtecto.it