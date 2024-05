CACER: da ANCI e GSE un vademecum per i Comuni

Il “Vademecum ANCI per i Comuni”, redatto in collaborazione con il GSE, offre una panoramica dettagliata delle opportunità e delle azioni che i Comuni italiani possono intraprendere per sviluppare configurazioni di autoconsumo individuale e comunità di energia rinnovabile (CER).



Il documento fornisce un’analisi approfondita delle normative vigenti, delle configurazioni possibili e delle azioni propedeutiche che i comuni devono considerare per ottimizzare l’uso delle energie rinnovabili e migliorare l’efficienza energetica del territorio.



Il Vademecum ANCI – GSE rappresenta uno strumento utile per guidare i Comuni italiani nella transizione energetica.



Vediamo nel dettaglio alcune delle indicazioni contenute nel Vademecum, nello specifico: le opportunità offerte dalle CACER, come potenziare le competenze amministrative, quali sono le informazioni essenziali da raccogliere e che tipo di pianificazione deve attuare l’Ente, che può giocare un ruolo chiave nella promozione delle energie rinnovabili e nell’efficientamento energetico del territorio.



Le opportunità offerte dalle CACER Il primo passo per un Comune è valutare le configurazioni nel proprio contesto amministrativo e di conseguenza assumere ruoli diversi a seconda delle stesse, ovvero: autoconsumatore individuale a distanza : questa configurazione utilizza la rete di distribuzione per valorizzare aree e superfici comunali anche lontane dai punti di consumo ;

: questa configurazione utilizza la rete di distribuzione per valorizzare aree e superfici comunali anche lontane dai punti di consumo gruppo di autoconsumatori : coinvolge una o più utenze comunali all’interno di un edificio o condominio con altri clienti finali/produttori ;

: coinvolge una o più utenze comunali all’interno di un edificio o condominio con altri clienti finali/produttori comunità di energia rinnovabile: prevede il coinvolgimento di diversi clienti finali e/o produttori del territorio, offrendo un impatto compensativo sui costi energetici e favorendo l’autoconsumo fisico e virtuale.

I benefici principali includono la riduzione dei costi energetici e l’impatto diretto sul contenimento della bolletta energetica del Comune. Inoltre, il Comune può partecipare come produttore o come consumatore, beneficiando della condivisione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili.

Potenziamento delle competenze amministrative Per implementare efficacemente le configurazioni di autoconsumo e le CER, è cruciale che i comuni potenzino le proprie competenze amministrative in materia energetica. Le azioni consigliate includono:

nomina di un Energy Manager : obbligatoria per i comuni con consumi energetici elevati e consigliata per gli altri. L’Energy Manager coordina le operazioni relative all’energy management e lavora a stretto contatto con gli uffici tecnici;

: obbligatoria per i comuni con consumi energetici elevati e consigliata per gli altri. L’Energy Manager coordina le operazioni relative all’energy management e lavora a stretto contatto con gli uffici tecnici; creazione di un’unità dedicata: un ufficio o settore dedicato al coordinamento delle operazioni energetiche, che supporta le decisioni politiche e promuove la sostenibilità come dimensione trasversale in tutti i procedimenti amministrativi.

Informazioni essenziali da raccogliere Raccogliere dati strutturati è fondamentale per orientare le scelte energetiche. I dati essenziali includono:

inventario del patrimonio edilizio comunale;

inventario degli asset infrastrutturali;

quadro statistico dei consumi elettrici e termici del territorio;

quadro degli impianti FER (Fonti di Energia Rinnovabile) presenti;

programmi di sviluppo delle infrastrutture di rete;

aree potenzialmente idonee per l’installazione di impianti rinnovabili.