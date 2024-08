Bonus Edilizi: solo un italiano su quattro li utilizza

Una recente indagine condotta da Pulsee Luce e Gas Index, strumento di studio sulle abitudini sostenibili degli italiani sviluppato con NielsenIQ, ha messo in luce una scarsa consapevolezza tra gli italiani riguardo ai bonus statali per la riqualificazione delle abitazioni.



L’indagine – che ha coinvolto un campione rappresentativo della popolazione italiana con l’obiettivo di comprendere abitudini e priorità rispetto alla transizione green degli spazi domestici – ha rivelato che, nonostante il 90% degli intervistati abbia sentito parlare dei bonus edilizi, il 75% dichiara di non averne mai usufruito, e il 60% afferma di non sapere quale sia la classe energetica della propria casa.



Consapevolezza energetica: il cammino italiano è ancora lungo Dallo studio di Pulsee Luce e Gas Index emerge che il 76% degli italiani è proprietario della propria abitazione, con una prevalenza di appartamenti di dimensioni superiori ai 70 mq.



Tuttavia, l’età media delle abitazioni si aggira intorno ai 40 anni, e il 44% degli intervistati risiede in immobili costruiti tra 20 e 50 anni fa. Nonostante l’importanza attribuita alla casa, le ristrutturazioni effettuate risultano essere datate, con l’ultima intervenuta in media oltre 12 anni fa.



L’indagine evidenzia anche una conoscenza limitata riguardo all’efficienza energetica degli immobili. Ad esempio, il 60% degli italiani non è a conoscenza della classe energetica della propria abitazione, e il 46% non sa nemmeno cosa sia l’Attestato di Prestazione Energetica (APE). In generale, la conoscenza del proprio contesto abitativo sembra ancora piuttosto manchevole: il 40% degli intervistati dichiara, ad esempio, di non conoscere la tipologia di tetto della propria abitazione.

Bonus Edilizi poco sfruttati: perché Secondo l’indagine, il fattore economico sembra costituire il principale deterrente all’efficientamento energetico della casa (63% delle preferenze), cui seguono i limiti strutturali dell’abitazione (17%) e le regole del quartiere e/o del complesso abitativo (13%).



Il 75% del campione intervistato dichiara di non aver mai usufruito dei Bonus Edilizi: solo 1 italiano su 4 quindi ha usufruito delle agevolazioni per ristrutturare casa.



Nonostante la relativa popolarità del Bonus Ristrutturazione, usato molto spesso per la sostituzione della caldaia, altre agevolazioni come l’Ecobonus e il Superbonus hanno visto un’applicazione molto più limitata. Tra le principali barriere all’uso di questi incentivi ci sono motivazioni economiche (30%), mancanza dei requisiti necessari per usufruirne (21%) e difficoltà legate ai regolamenti condominiali o del quartiere di residenza (17%).



La strada verso una transizione green efficace richiede quindi sicuramente una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini, ma anche un impegno delle istituzioni – e delle aziende – a rendere più accessibili e comprensibili gli strumenti e gli incentivi disponibili. Attraverso un’informazione adeguata è possibile promuovere un’efficienza energetica diffusa e contribuire così anche a un futuro più sostenibile.



