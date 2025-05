Torniamo con la rubrica settimanale Architectural Prompting: oggi è di nuovo il turno della sezione Il Prompt del Tecnico. Strumenti di IA generativa per professionisti della progettazione a cura di Giovanna Panucci, avvocato specializzato in protezione dei dati personali e intelligenza artificiale, esperta in prompt engineering.



Come abbiamo visto con le precedenti uscite – le trovi tutte qui – questa sezione ha l’obiettivo di democratizzare l’uso degli strumenti di intelligenza artificiale, rendendoli accessibili e utili anche per ingegneri, architetti, geometri e tecnici: ogni articolo traduce la complessità dei prompt in un linguaggio pratico e orientato all’uso quotidiano, per aiutare i professionisti a sfruttare appieno il potenziale dell’IA. Vediamo il prompt di oggi.



Prompt per creare un moodboard architettonico testuale Questo prompt è pensato per aiutare architetti e designer a generare un moodboard concettuale completo utilizzando solo testo. È utile nella fase iniziale di ideazione, quando si vogliono definire le atmosfere, i materiali etc.



Finalità del Prompt: Generare moodboard testuali completi e coerenti , utili per presentazioni professionali.

, utili per presentazioni professionali. Bilanciare creatività ed efficacia progettuale , con output utili sia in fase ideativa che comunicativa.

, con output utili sia in fase ideativa che comunicativa. Offrire ispirazioni multiple (grazie alla generazione di varianti) da discutere con team o clienti. Alcuni suggerimenti d’utilizzo: Può essere usato anche come base per generare immagini in un secondo momento con MidJourney.

con MidJourney. Inserire descrizioni emozionali nel progetto per risultati più creativi.

Esempio di prompt da copiare e incollare su ChatGPT Agisci come un esperto architetto e designer. Sto per descriverti un progetto e tu dovrai creare un moodboard completo in forma testuale, destinato a un contesto lavorativo professionale (es. presentazione interna o cliente).

Prima di tutto, scrivi un executive summary di 5-6 righe che riassuma il concept e il carattere generale del progetto.

Poi sviluppa almeno due varianti di moodboard con approcci differenti (es. uno più minimalista e uno più materico), ognuno con il proprio concept dichiarato in apertura.

Per ciascuna variante, includi: Palette cromatica : nomi dei colori, suggestioni visive, accostamenti rilevanti.

: nomi dei colori, suggestioni visive, accostamenti rilevanti. Materiali dominanti : motivazione della scelta, resa visiva e sensoriale (tatto, suono, odore).

: motivazione della scelta, resa visiva e sensoriale (tatto, suono, odore). Atmosfera generale : sensazioni evocate, qualità della luce, suoni ambientali, profumi.

: sensazioni evocate, qualità della luce, suoni ambientali, profumi. Riferimenti culturali, artistici o storici : includi riferimenti sia italiani che internazionali (designer, movimenti, opere).

: includi riferimenti sia italiani che internazionali (designer, movimenti, opere). Metafore e immagini evocative : usa solo se rafforzano il concept in modo chiaro ed efficace.

: usa solo se rafforzano il concept in modo chiaro ed efficace. Target del progetto : specifica se il progetto è destinato a un cliente privato, azienda o ente pubblico.

: specifica se il progetto è destinato a un cliente privato, azienda o ente pubblico. Consigli progettuali: indicazioni pratiche su layout, arredi, illuminazione o altri elementi rilevanti. Adatta il tono della scrittura a seconda del target: più tecnico e diretto per uso interno o tra progettisti;

più suggestivo e narrativo per clienti finali o stakeholder non tecnici. Mantieni uno stile visivo, evocativo ma professionale, con attenzione alla coerenza tra le sezioni. Evita tecnicismi superflui.

Progetto: [Inserisci qui una breve descrizione del progetto architettonico o dell’ambiente da progettare]



La rubrica settimanale “Architectural Prompting” è a cura degli esperti Luciana Mastrolia, Giovanna Panucci e Andrea Tinazzo

