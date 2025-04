Architectural Prompting: MidJourney V7 è qui. Cosa cambia e come sfruttarlo appieno

Bentornati a questo appuntamento con MidJourney.

Oggi sono particolarmente felice di condividere con voi una novità attesa da mesi: MidJourney ha finalmente lanciato ufficialmente la versione V7 – e sì, è un vero game changer! Un aggiornamento profondo che segna un salto qualitativo nella generazione delle immagini: più intelligenza, più coerenza, più velocità. E siamo solo all’inizio!



Vediamo cosa cambia, qualche esempio per confrontare le due versioni, come sbloccare il potenziale della nuova versione, e altre novità.



>> Vuoi rimanere aggiornato e ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis

MidJourney: cosa cambia con la V7 MidJourney V7 in sintesi: Migliore interpretazione dei prompt testuali e visivi

Coerenza incredibile su mani, corpi, oggetti e texture

su mani, corpi, oggetti e texture Personalizzazione attiva di default (sbloccabile in 5 minuti)

(sbloccabile in 5 minuti) Draft Mode : costa la metà, è 10 volte più veloce

: costa la metà, è 10 volte più veloce Conversational & Voice Mode : prompt dinamici e vocali

: prompt dinamici e vocali Prompt bar completamente rinnovata

V6 vs V7: confronto diretto sullo stesso prompt Per capire davvero la portata del cambiamento introdotto dalla V7, ho generato tre soggetti molto diversi utilizzando lo stesso identico prompt sia in V6 che in V7. Il risultato è evidente: la nuova versione migliora in modo drastico la qualità della luce, la coerenza formale e l’espressività visiva.

1. Selfie realistico in controluce

Il volto è nitido, le lentiggini più naturali, l’illuminazione urbana serale molto più credibile. La V7 mostra una padronanza superiore delle proporzioni del volto, dell’ombra e della profondità di campo.

2. Foresta con raggi di luce filtrati

La V6 rende l’atmosfera, ma la V7 scolpisce la luce. I raggi filtrano in modo più realistico, la nebbia è più coerente e il contrasto restituisce una scena profondamente immersiva.

3. Interior design naturale e accogliente

Nel confronto si nota subito la precisione della V7 nei materiali, nell’illuminazione indiretta e nel bilanciamento tra elementi d’arredo. Le ombre sono più fotografiche, gli spazi più leggibili e interessanti.

Personalizzazione: la chiave per sbloccare il potenziale della V7 Una delle grandi rivoluzioni introdotte con la V7 è l’attivazione automatica della Personalizzazione del tuo stile visivo. MidJourney ora può imparare da te: osserva cosa ti piace, come valuti le immagini, quali moodboard crei, e inizia a generare risultati sempre più vicini alla tua sensibilità estetica.



Attenzione: se non attivi la personalizzazione, non stai davvero usando la V7 al massimo delle sue potenzialità. Ecco come attivare la personalizzazione in 3 step: Vai su midjourney.com/app e accedi

midjourney.com/app e accedi Dal menu, clicca su “Personalization”

Classifica almeno 200 coppie di immagini: per ciascuna coppia, MidJourney ti chiederà semplicemente quale delle due preferisci, a sinistra (1) o a destra (2). Se nessuna delle due ti convince, puoi skippare cliccando su “Pass”.

Questo processo aiuta MidJourney a capire cosa consideri bello, coerente o interessante. Una volta completate le 200 valutazioni, sbloccherai il tuo Profilo Globale Personalizzato per V7, che potrai attivare o disattivare quando vuoi.



Vediamo ora altre novità chiave da esplorare su MidJourney V7.

Turbo Mode vs Draft Mode Con la V7 arrivano due nuove modalità di generazione, pensate per gestire tempi, costi e workflow: Turbo Mode : ultra-rapida e ad alta qualità, ma consuma il doppio dei crediti rispetto alla modalità standard. Ideale per quando serve il massimo, subito .

: ultra-rapida e ad alta qualità, ma rispetto alla modalità standard. Ideale per . Draft Mode: la vera rivoluzione nel prototipare. Genera immagini in pochi secondi, costa la metà e ti permette di iterare idee in tempo reale. Se trovi una bozza che ti piace, clicca su “Enhance” per rigenerarla alla massima qualità. Usa –draft nel prompt o attiva la modalità Draft dal sito per testare varianti rapide.

Conversational Mode (e Voice Mode) Una nuova interfaccia conversazionale ti permette di dialogare con MidJourney come con un assistente creativo. Modifica prompt in tempo reale, chiedi cambi di soggetto, scena o luce – tutto con un’interfaccia fluida e intuitiva.



E, se vuoi, puoi persino parlare: attiva Voice Mode, pronuncia le tue idee e guarda le immagini fluire.

MidJourney è in continuo sviluppo: segui l’evoluzione! MidJourney V7 è ancora in fase alpha: ogni settimana vengono rilasciati aggiornamenti, ottimizzazioni e nuove funzionalità (tra cui la futura gestione dei riferimenti personaggio/oggetto). Il modello è già potente, ma si sta ancora evolvendo!



Nelle prossime edizioni della rubrica andremo ad approfondire i nuovi strumenti, testare le novità e condividere esempi pratici.

La rubrica settimanale “Architectural Prompting” è a cura degli esperti Luciana Mastrolia, Giovanna Panucci e Andrea Tinazzo

>> Se ti interessano queste tematiche, iscriviti anche alla Newsletter Linkedin gratuita AI & Design per Tecnici, ne parliamo qui!