Architectural prompting: MidJourney con Retexture, test sul campo per un progetto reale

Cari lettori, questa settimana voglio riprendere il discorso da dove ci eravamo lasciati: il comando Retexture di MidJourney. Nelle ultime settimane ho deciso di metterlo davvero alla prova, testandone i muscoli e le potenzialità con un progetto reale.



Dopo aver esplorato il Retexture partendo da uno schizzo generato con un prompt, mi sono chiesto: E se provassi a usarlo per un vero lavoro? Sarebbe abbastanza potente per soddisfare le esigenze di un cliente reale? La risposta, sorprendentemente, è sì, ma ottenere un ottimo risultato richiede qualche skill e qualche passaggio in più.



Il progetto: un interno in stile mediterraneo moderno In queste settimane mi è stato chiesto di produrre alcune visualizzazioni d’interni per un progetto reale: una cucina in stile mediterraneo moderno. Le richieste del cliente erano precise: Tetto in legno con travi a vista.

Muro grezzo in pietra.

Pavimentazione chiara.

Cucina in linea con un’isola, presa in riferimento da un catalogo, minimale e moderna.

Immagine della visualizzazione in SketchUp del modello 3D

Passaggio 1: Modellazione e primo render base Ho iniziato il lavoro modellando lo spazio in SketchUp, curando le geometrie e raggiungendo il livello di dettaglio necessario per il progetto. Una volta completata la modellazione, ho creato una prima renderizzazione veloce in V-Ray, senza soffermarmi troppo su materiali e luci.



Il risultato? Un render grezzo, con luci spente, materiali poco definiti e un aspetto generale piuttosto piatto. Un output molto basico, ma perfetto per testare il vero potenziale del comando Retexture.

Immagine del render base in V-Ray per SketchUp

Passaggio 2: Retexture con MidJourney A questo punto, ho importato il render in MidJourney e ho iniziato a sperimentare con il comando Retexture. Ho testato diverse varianti di prompt per esplorare combinazioni di materiali e luci. I risultati? Interessanti, ma non privi di sfide.



Le texture e le luci generate erano di alta qualità e ricche di dettagli. Tuttavia, la macchina faticava a mantenere la coerenza con il progetto originale, introducendo piccole distorsioni o reinterpretando materiali e geometrie in modo impreciso.

Immagini dei risultati generati con il Retexture

Come vedete, l’impatto visivo è notevole, ma quando si lavora su un progetto reale, la precisione sulle richieste del cliente e il rispetto delle geometrie progettuali sono fondamentali. Qui emerge il punto cruciale: MidJourney è uno strumento potente, ma per un output fedele al progetto servono competenze aggiuntive e l’integrazione con altri strumenti.

Passaggio 3: il ruolo di Photoshop e del Compositing Per ottenere l’immagine finale, sono intervenuto in Photoshop, utilizzando un approccio composito. Ho generato più versioni su MidJourney, ciascuna con dettagli differenti: Da una ho preso il tetto in legno.

Da un’altra la pavimentazione.

Da un’altra ancora il muro in pietra, eccetera. Ho quindi assemblato questi “pezzi” per ottenere un’immagine finale che rispettasse le geometrie del render originale e le richieste del cliente.

Immagine finale composita ottenuta con l’integrazione Photoshop + MidJourney

Considerazioni finali: uno sguardo sul presente e sul futuro Il risultato finale è di alta qualità: un’immagine ben definita, con materiali realistici e una resa luminosa difficilmente raggiungibile solo con SketchUp e V-Ray, a meno di ore di settaggi e rendering. Ma questa esperienza mi ha insegnato alcune cose fondamentali: MidJourney è uno strumento potente, ma non (ancora) autosufficiente : per progetti complessi, serve affiancarlo a strumenti come Photoshop e possedere buone competenze di post-produzione.

: per progetti complessi, serve affiancarlo a strumenti come Photoshop e possedere buone competenze di post-produzione. L’AI evolve rapidamente : quello che oggi richiede compositing potrebbe essere automatizzato domani. Non dimentichiamo che il comando Retexture è ancora in fase beta , e le sue potenzialità cresceranno nei prossimi mesi.

: quello che oggi richiede compositing potrebbe essere automatizzato domani. Non dimentichiamo che il comando Retexture è ancora , e le sue potenzialità cresceranno nei prossimi mesi. Il valore dell’esperienza umana: la creatività, il gusto estetico e la capacità di assemblare il meglio di più output restano insostituibili. Spero che questo viaggio attraverso il mio processo di lavoro vi sia stato utile e vi abbia mostrato il potenziale (e i limiti attuali) di questa tecnologia.

La rubrica settimanale “Architectural Prompting” è a cura degli esperti Luciana Mastrolia, Giovanna Panucci e Andrea Tinazzo

