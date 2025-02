Architectural Prompting: Meshy AI, creare modelli 3D non è mai stato così facile

Con l’episodio di oggi parleremo di Meshy AI, una delle soluzioni più interessanti nel campo dell’Intelligenza Artificiale applicata alla modellazione 3D. Lanciata nel 2023, Meshy AI è una piattaforma in grado di generare modelli tridimensionali dettagliati a partire da prompt testuali e immagini, con una gestione intuitiva e accessibile anche ai professionisti che non hanno esperienza diretta con software di modellazione tradizionale.



Vediamo come utilizzare questo strumento, i piani di abbonamento e un breve tutorial per creare un modello a partire da un’immagine.



>> Vuoi rimanere aggiornato e ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis

Meshy AI, come utilizzarlo Ci sono tre modi principali per utilizzare questo strumento: Text to 3D : Consente di creare modelli 3D dettagliati a partire da semplici prompt testuali.

: Consente di creare modelli 3D dettagliati a partire da semplici prompt testuali. Image to 3D : Permette di trasformare immagini, schizzi o foto in modelli 3D.

: Permette di trasformare immagini, schizzi o foto in modelli 3D. AI Texturing: Offre la possibilità di applicare texture realistiche a modelli 3D esistenti utilizzando prompt testuali. Attualmente, Meshy AI offre ottimi risultati nella generazione di piccoli oggetti utili per arricchire immagini o modelli di progetto, mentre è ancora in fase di sviluppo per la generazione di modelli di edifici completi e strutture complesse. Nonostante ciò, si tratta di uno strumento dalle grandi potenzialità, già prezioso per ottimizzare i tempi di progettazione e semplificare la ricerca e la modellazione, spesso laboriose, di elementi d’arredo e di dettaglio.

Piani di abbonamento Meshy AI offre diversi piani di abbonamento: Free : 200 crediti mensili, 1 task in coda, priorità limitata;

: 200 crediti mensili, 1 task in coda, priorità limitata; Pro (20$/mese): 1.000 crediti mensili, 10 task in coda, priorità standard, 4 retry gratuiti, remesher quad e conteggio poligoni personalizzato, editing texture AI, download modelli dalla community, animazione;

(20$/mese): 1.000 crediti mensili, 10 task in coda, priorità standard, 4 retry gratuiti, remesher quad e conteggio poligoni personalizzato, editing texture AI, download modelli dalla community, animazione; Max (60$/mese): 4.000 crediti mensili, 20 task in coda, massima priorità, tutte le funzionalità del piano Pro con 8 retry gratuiti.

Breve tutorial Meshy AI: creare un modello a partire da un’immagine Per chi volesse iniziare a familiarizzare con lo strumento, ecco una guida passo-passo su come utilizzare Meshy AI per creare un modello 3D da un’immagine: Accesso alla piattaforma : Visita il sito ufficiale di Meshy AI e crea un account o accedi se ne possiedi già uno.

: Visita il sito ufficiale di Meshy AI e crea un account o accedi se ne possiedi già uno. Selezione della modalità “Image to 3D”: Una volta effettuato l’accesso, scegli l’opzione “Image to 3D” dal menu principale.

Una volta effettuato l’accesso, scegli l’opzione “Image to 3D” dal menu principale. Caricamento dell’immagine : Carica l’immagine dell’oggetto che desideri trasformare in modello 3D.

: Carica l’immagine dell’oggetto che desideri trasformare in modello 3D. Generazione del modello : Dopo aver caricato l’immagine, clicca su “Genera”. Lo strumento elaborerà l’immagine e creerà un modello 3D corrispondente in pochi secondi.

: Dopo aver caricato l’immagine, clicca su “Genera”. Lo strumento elaborerà l’immagine e creerà un modello 3D corrispondente in pochi secondi. Revisione e modifica : Una volta generato il modello, puoi visualizzarlo e, se necessario, apportare modifiche o applicare delle texture utilizzando le funzionalità di AI Texturing.

: Una volta generato il modello, puoi visualizzarlo e, se necessario, apportare modifiche o applicare delle texture utilizzando le funzionalità di AI Texturing. Esportazione del modello: Quando sei soddisfatto del risultato, esporta il modello nel formato desiderato (formati disponibili: OBJ, FBX, USDZ, GLB, STL o BLEND) per utilizzarlo o migliorarlo nei principali software di modellazione. Per una dimostrazione visiva del processo, puoi consultare il seguente video tutorial:

La rubrica settimanale “Architectural Prompting” è a cura degli esperti Luciana Mastrolia, Giovanna Panucci e Andrea Tinazzo

>> Se ti interessano queste tematiche, iscriviti anche alla Newsletter Linkedin gratuita AI & Design per Tecnici, ne parliamo qui!