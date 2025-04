Architectural Prompting: trasformare immagini in formato vettoriale con ChatGPT

Oggi parliamo di una funzione sorprendente – ma da usare con cautela – che sta facendo discutere chi sperimenta l’intelligenza artificiale nella progettazione: trasformare immagini in formato vettoriale.



Scopriamo come si fa (anche con un prompt di esempio), se la funzione è davvero efficace e per quali attività utilizzarla in questa fase.



Negli ultimi mesi, tra chi sperimenta l’intelligenza artificiale per la progettazione, ha preso piede una domanda interessante: è possibile trasformare un’immagine architettonica in un disegno CAD 2D utilizzando ChatGPT? A provarci con metodo e costanza è Amir Hossein Noori , architetto e divulgatore digitale che su LinkedIn ha condiviso una serie di test sorprendenti. Utilizzando ChatGPT-4o , Amir ha caricato delle immagini architettoniche assimilabili ad una vista in prospetto e ha chiesto al modello di generare una rappresentazione CAD bidimensionale della stessa. In risposta, ChatGPT ha generato una versione bidimensionale e di tipo vettoriale dell’immagine, che restituisce la geometria essenziale del prospetto.

Come nota Amir stesso, non siamo ancora vicini a una precisione sufficiente per l’uso diretto in ambiti costruttivi , ma è già possibile iniziare a usarlo come supporto per altre fasi.

La risposta breve è: dipende . Il sistema funziona in modo interessante su immagini semplici, pulite, con geometrie ben definite , come prospetti di facciata in bianco e nero o schemi volumetrici con forte contrasto. In questi casi, la AI riesce a riconoscere elementi architettonici, contorni e allineamenti, restituendo un disegno digitale abbastanza coerente. Ma nei casi più complessi – ad esempio viste prospettiche, sezioni stratificate, piante con arredi o retini – emergono i limiti attuali dello strumento:

Image-to-CAD con ChatGPT: prompt di esempio

Ecco un prompt di esempio da utilizzare caricando l’immagine che vogliamo dare come riferimento:“Create 2D flat elevation CAD drawing of this view. There must be no sense of depth in the 2D CAD drawing and no perspective lines are allowed.”



Vediamo i risultati. Amir ha documentato i suoi esperimenti con immagini prima/dopo direttamente su LinkedIn: te ne segnalo uno qui. Le immagini mostrano come, da un semplice render o screen, il sistema restituisca un prospetto “flattened” in 2D. Ti consiglio di dare un’occhiata ai post per valutare con i tuoi occhi cosa funziona… e cosa no.



In sintesi:

Non è ancora uno strumento da produzione tecnica .

. È però un buon alleato per testare, visualizzare e ragionare in forma digitale già a partire da un’immagine.

Come sempre, il consiglio è: non aspettare che sia perfetto per iniziare a provarlo… Alla prossima!

Luciana