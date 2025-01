Architectural prompting: Hypar 2.0, una nuova era per la progettazione degli spazi?

Hypar è una piattaforma cloud di progettazione generativa che permette di generare layout progettuali e analizzare e ottimizzare le prestazioni dei progetti in pochi passi. Tra le sue principali funzionalità, Hypar consente di creare distribuzioni di spazi interni, schemi volumetrici e configurazioni strutturali e di analizzare le performance dell’edificio.



Vediamo come funziona e, con un breve tutorial, cosa è possibile fare con Hypar Projects, una delle due modalità in cui è possibile utilizzare Hypar.

Hypar, funzioni e modalità di utilizzo Negli ultimi mesi, Hypar ha introdotto aggiornamenti che ne ampliano ulteriormente le potenzialità: Compatibilità con AutoCAD : Hypar ora consente l’importazione diretta di planimetrie da AutoCAD, semplificando il flusso di lavoro per la progettazione interna.

: Hypar ora consente l’importazione diretta di planimetrie da AutoCAD, semplificando il flusso di lavoro per la progettazione interna. Integrazione BIM : la piattaforma è stata migliorata per garantire una sincronizzazione più fluida con software BIM come Revit, rendendo i progetti immediatamente operativi.

: la piattaforma è stata migliorata per garantire una sincronizzazione più fluida con software BIM come Revit, rendendo i progetti immediatamente operativi. Marketplace di Funzioni : Hypar ha ampliato la sua libreria di funzioni, offrendo moduli specifici per l’analisi della luce naturale, la distribuzione di impianti e la generazione di facciate parametriche.

: Hypar ha ampliato la sua libreria di funzioni, offrendo moduli specifici per l’analisi della luce naturale, la distribuzione di impianti e la generazione di facciate parametriche. Collaborazione in tempo reale: è ora possibile condividere progetti e workflow con team distribuiti, favorendo una collaborazione dinamica e flessibile. Per quanto riguarda i piani di abbonamento, Hypar offre una versione gratuita e un piano a pagamento: Gratuito : consente l’accesso alla libreria di funzioni base e la creazione di progetti semplici. Ideale per esplorare le funzionalità principali senza costi iniziali.

: consente l’accesso alla libreria di funzioni base e la creazione di progetti semplici. Ideale per esplorare le funzionalità principali senza costi iniziali. Professional: include strumenti di analisi specifici, una maggiore capacità di personalizzazione dei workflow e l’esportazione in formato IFC per una migliore interoperabilità nei progetti BIM, oltre alle opzioni di collaborazione estesa. É possibile usare Hypar in due modalità: Projects e Workflow. Oggi cominceremo ad esplorare cosa è possibile fare con Hypar Projects.

Tutorial Hypar Projects: creare il layout di un edificio a partire da un programma di funzioni Uno dei modi più semplici per cui possiamo utilizzare Hypar è la creazione rapida di un layout edilizio partendo da un programma di funzioni organizzato in Excel. Ecco i passaggi per sfruttare al meglio questa funzionalità: 1. Accedi e crea un progetto

Vai su Hypar e registrati, se non hai ancora un account.



Una volta effettuato l’accesso, crea un nuovo progetto cliccando su “Nuovo Progetto” nella dashboard principale.

2. Prepara il tuo file Excel

Organizza il tuo programma di funzioni in un foglio Excel, includendo colonne con informazioni come: nome dello spazio (es. Ufficio, Sala riunioni, Servizi); superficie richiesta per ogni spazio; numero di stanze uguali (es. 10 uffici da 25 mq).



Salva il file in formato .xlsx per importarlo successivamente in Hypar.

3. Carica il file Excel in Hypar

All’interno del progetto, seleziona l’opzione “Importa Dati” e carica il file Excel.



Hypar utilizzerà i dati forniti per generare un programma interattivo che ti aiuterà a costruire il layout iniziale basato sulle informazioni contenute nel programma funzionale fornito.

4. Genera il layout automatico

Usando il menù a tendina, aggiungi nello spazio i moduli a tua disposizione e sperimenta le diverse associazioni possibili.

5. Modifica e personalizza layout

Usa gli strumenti di editing per regolare la posizione e le dimensioni degli spazi.



Integra elementi aggiuntivi come scale, ascensori o vani tecnici.

6. Esporta e condividi il progetto

Una volta soddisfatt* del layout, puoi esportarlo in formato .DXF o .IFC per ulteriori lavorazioni nei tuoi software di progettazione preferiti, oppure sfruttare la vista “diagram” per visualizzare ed esportare lo schema di layout che hai appena costruito.

Per saperne di più su Hypar Le funzionalità di Hypar vanno ben oltre questo breve tutorial. La piattaforma offre, specie nella modalità Hypar Workflows, un’ampia gamma di strumenti, dalla pianificazione degli spazi alla generazione di facciate, fino alle analisi spaziali ed energetiche.



Per chi desidera approfondire l’uso dello strumento, sono disponibili numerosi tutorial ufficiali online e risorse dettagliate che illustrano le sue potenzialità. Ti invito a visitare il sito di Hypar per esplorarle tutte!

La rubrica settimanale “Architectural Prompting” è a cura degli esperti Luciana Mastrolia, Giovanna Panucci e Andrea Tinazzo

