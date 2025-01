Antincendio gallerie stradali non transeuropee: il Decreto in attesa di approvazione UE

Il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha predisposto uno schema di decreto contenente la regola tecnica di prevenzione incendi per le gallerie stradali non appartenenti alla rete transeuropea.



Il documento, che definisce requisiti di progettazione, costruzione ed esercizio di tali infrastrutture, è attualmente al vaglio della Commissione Europea, che avrà tempo fino al 28 aprile 2025 per esaminarlo e richiedere eventuali chiarimenti.



Vediamo nel dettaglio i principali contenuti del provvedimento.



Ambito di applicazione e obiettivi Lo schema di decreto disciplina la sicurezza antincendio delle gallerie non comprese nella rete stradale transeuropea, sia di nuova realizzazione sia esistenti.



L’obiettivo principale è garantire la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni, attraverso misure atte a: prevenire l’innesco e la propagazione di incendi;

assicurare la stabilità delle strutture portanti per il soccorso degli utenti;

facilitare l’evacuazione e l’intervento delle squadre di emergenza.

Principali disposizioni per le gallerie di nuova realizzazione Per le vie di esodo e uscite di emergenza nelle gallerie urbane ed extraurbane e con volume di traffico superiore a 2000 veicoli/giorno per corsia devono essere realizzate uscite d’emergenza con interdistanza tra due di esse non superiore ai 500 metri.



Inoltre, le strutture dovranno garantire un’adeguata resistenza al fuoco, con materiali incombustibili e compartimentazioni protette.



A proposito di requisiti impiantistici, tra le prescrizioni più rilevanti si segnalano: ventilazione di emergenza , che dovrà garantire la stratificazione dei fumi e prevenire il fenomeno del back-layering (ritorno dei fumi in direzione opposta alla corrente d’aria);

, che dovrà garantire la stratificazione dei fumi e prevenire il fenomeno del back-layering (ritorno dei fumi in direzione opposta alla corrente d’aria); impianti di sorveglianza e comunicazione , con telecamere, sistemi di allarme automatico e ripetitori radio per i Vigili del Fuoco;

, con telecamere, sistemi di allarme automatico e ripetitori radio per i Vigili del Fuoco; impianto idrico antincendio deve essere protetto da urti accidentali dei veicoli e dal fuoco. In caso di impianti realizzati “ad umido”, gli stessi devono essere protetti dal gelo mediante l’adozione di opportune soluzioni tecniche o gestionali, tali da garantire la continuità.

Gestione della sicurezza Il decreto impone che ogni galleria sia dotata di: centro di controllo , per il monitoraggio continuo della situazione di traffico e sicurezza;

, per il monitoraggio continuo della situazione di traffico e sicurezza; piano di emergenza , con procedure dettagliate e contenuti minimi documentali per la gestione degli incidenti;

, con procedure dettagliate e contenuti minimi documentali per la gestione degli incidenti; esercitazioni periodiche, obbligatorie almeno ogni quattro anni.

Norme per le gallerie esistenti e in esercizio Le gallerie già operative saranno suddivise in quattro categorie di rischio in base alla loro lunghezza e al traffico giornaliero medio. A seconda della categoria, si applicheranno misure di sicurezza progressive.



Le gallerie in esercizio dovranno adottare: sistemi di allarme manuali e automatici per la segnalazione tempestiva di incidenti;

per la segnalazione tempestiva di incidenti; limitazioni della velocità e distanze di sicurezza obbligatorie ;

; piani di manutenzione e pulizia periodica, per garantire la visibilità e il funzionamento degli impianti. Inoltre, le gallerie con categoria di rischio 4 devono essere dotate di pannelli a messaggio variabile, posizionati prima dell’imbocco, riportanti in tempo reale le informazioni necessarie e devono essere dotate di barriere per interdire l’ingresso in galleria dei veicoli in caso di emergenza.

Prossimi passi: esame della commissione Europea Il testo del decreto è stato inviato alla Commissione Europea, l’organo comunitario avrà tempo fino al 28 aprile 2025 per esprimere eventuali osservazioni o richiedere modifiche.



Se la Commissione non solleverà obiezioni, il decreto potrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, entrando in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione.