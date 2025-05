L’AI come alleato per la progettazione e il design architettonico

Negli ultimi anni, l’architettura ha visto un’accelerazione tecnologica straordinaria, con l’introduzione di strumenti come BIM, realtà aumentata, e progettazione parametrica. Tuttavia, molte fasi del processo progettuale, soprattutto quelle creative e visive, rimangono lente e complesse.



L’ideazione di concept, la produzione di rendering e la visualizzazione delle varianti progettuali richiedono ancora un grande impegno in termini di tempo e risorse.



In questo contesto, l’intelligenza artificiale emerge come un potente alleato, automatizzando e potenziando la fase creativa del processo, accelerando il flusso di lavoro e migliorando la qualità dei risultati. Grazie a sistemi AI avanzati, come usBIM.codesign AI,è possibile generare rendering fotorealistici in pochi secondi, passando rapidamente dal concetto alla visualizzazione.



Fig.1_Rendering fotorealistici | usBIM.codesign AI

Un nuovo approccio alla progettazione architettonica L’intelligenza artificiale sta trasformando profondamente il settore della progettazione architettonica, proponendo un nuovo approccio che integra creatività, efficienza e sostenibilità.



Durante la fase creativa, l’AI genera soluzioni innovative in tempi rapidi, analizzando input visivi e testuali per proporre varianti progettuali che ottimizzano lo spazio, l’estetica e la funzionalità. Automatizzando compiti complessi come la modellazione e la creazione di rendering fotorealistici, l’AI consente ai professionisti di esplorare diverse opzioni senza doversi soffermare su dettagli manuali.



In questo modo, viene liberata la creatività e migliorata l’efficienza complessiva del processo progettuale. Inoltre, riducendo i margini di errore ed eliminando la necessità di esternalizzare la fase di visualizzazione, l’AI consente un risparmio concreto di tempo e costi.

Dal concetto alla visualizzazione in pochi secondi L’uso combinato di AI generativa, rendering in tempo reale e strumenti digitali avanzati permette di trasformare rapidamente un’idea in una visualizzazione realistica.



Il software di generazione di immagini, architetture e rendering basato sull’intelligenza artificiale sviluppato da ACCA software agisce come un co-designer digitale, elaborando input testuali e visivi (schizzi, modelli 3D, file BIM, fotografie) per creare soluzioni progettuali e rendering fotorealistici.



Adatto a diversi professionisti, dalla progettazione architettonica alla consulenza immobiliare, offre un’interfaccia semplice e accessibile, anche per chi non ha competenze tecniche avanzate. Gli utenti possono definire stile, materiali e luci tramite descrizioni intuitive, esplorando rapidamente varianti progettuali senza modifiche manuali e la sua natura cloud-based favorisce la collaborazione in tempo reale o asincrona tra team distribuiti, riducendo i tempi di approvazione.

Funzionalità avanzate per ogni esigenza progettuale Il sistema include una serie di strumenti intelligenti che supportano tutte le fasi del progetto: generazione di idee progettuali e rendering professionali : trasformazione di schizzi, disegni 3D o fotografie in progetti architettonici 3D e rendering fotorealistici;

: trasformazione di schizzi, disegni 3D o fotografie in progetti architettonici 3D e rendering fotorealistici; riqualificazione architettonica di ambienti esistenti : generazione di idee di interventi di riqualificazione per spazi esistenti, partendo da fotografie di ambienti reali, inclusi arredamenti, finiture e pavimentazioni;

: generazione di idee di interventi di riqualificazione per spazi esistenti, partendo da fotografie di ambienti reali, inclusi arredamenti, finiture e pavimentazioni; personalizzazione di materiali e finiture : descrizione di texture e materiali specifici (legno, vetro, metallo, ecc.) con varie finiture per un progetto altamente personalizzato;

: descrizione di texture e materiali specifici (legno, vetro, metallo, ecc.) con varie finiture per un progetto altamente personalizzato; modifiche avanzate e personalizzazione mirata : modifica delle immagini generate con descrizioni precise (cambio di forma, colore, pavimentazione) per adattare il progetto alle esigenze specifiche;

e : modifica delle immagini generate con descrizioni precise (cambio di forma, colore, pavimentazione) per adattare il progetto alle esigenze specifiche; gestione avanzata dell’illuminazione : modifica di intensità, temperatura e direzione della luce per creare atmosfere specifiche e valorizzare ogni spazio;

: modifica di intensità, temperatura e direzione della luce per creare atmosfere specifiche e valorizzare ogni spazio; compatibilità con software BIM e CAD : integrazione con SketchUp, Rhino, Edificius e Revit tramite plugin dedicati, consentendo la creazione di rendering fotorealistici senza abbandonare l’ambiente di lavoro;

: integrazione con SketchUp, Rhino, Edificius e Revit tramite plugin dedicati, consentendo la creazione di rendering fotorealistici senza abbandonare l’ambiente di lavoro; supporto per formati standard: gestione di una vasta gamma di formati tra cui IFC, JPG, PNG, PDF, DWG, RVT, facilitando l’importazione e l’esportazione dei progetti tra diverse piattaforme senza problemi di compatibilità. Con queste funzionalità, l’AI non è solo uno strumento di supporto, ma un vero acceleratore creativo, capace di semplificare anche le fasi più complesse del processo progettuale. Prova subito!

Fig.2_Personalizzazione su misura | usBIM.codesign AI

Per saperne di più

usBIM.codesign AI

